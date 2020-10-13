有些人，當你一回過神來，他就在你的青春裡消失了。成熟過後的你偶爾回首，想起那時候失去他的你如何的呼天搶地，然後如何不理尊嚴的想把他搶回來，但有用嗎？問題真的在你身上嗎？還是你當時無論怎麼做，你都注定會失去這個人。老實說，不是你做得不夠好，而是那個人不再愛你了，理由就是那麼簡單，只是當局者永遠都不肯接受如此殘忍的真相吧？

當你知道他有第三者，那一種的感覺應該非常陌生。（《熟女強人》劇照）

「她是誰？」女孩問他，他別過臉來。

其實答案很清楚，就是因為另一個她在不知何時出現了之後，女孩和男孩的故事就起了變化。女孩抱怨自己為何當時沒有看牢一點他？若看得緊，說不定他就不會與另一個她遇上？這想法有點可憐，難道妳牢牢的關著那個他，他的心就不會往外走？有些分手，其實不是你有做或沒有做什麼而引致，如果他要離開你，你無論做什麼也不會真正的留得住他，尤其這愛情出現第三個人的時候。

平日或許非常理性的妳，面對這種劇變也不得不失控。（《熟女強人》劇照）

當你知道他有第三者，那一種的感覺應該非常陌生，因為你從來沒有想像過你和他之間會忽然多了一個人，你除了對這種感覺陌生之外，你對眼前的這個他也感到非常陌生，他明明還是那樣子，可是你卻一下子認不出他來，他在你不知道的時間到底與那個她怎樣的幸福快樂？一些你從前常說服自己胡思亂想的畫面原來都是真的嗎？這樣的撼動又怎能教你接受，但偏偏這撼動卻又確實的發生了，失戀為何會這麼痛，是因為我們大多在沒有心理準備下，接受一個應該非常熟悉的人變得陌生，你以為你一直擁有這個人，但原來你沒有。

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平日或許非常理性的妳，面對這種劇變也不得不失控，因為另一個她有新鮮感？因為另一個她很懂得照顧他？因為另一個她很漂亮？他沒有認真回答，或許都來了這種境地，再解釋又有何用？然後是一個不能接受現實的妳？到後來妳怎樣走過最幽暗的低谷，又是另一個故事了。

你試過不理尊嚴的想把他搶回來嗎？你最後有成功嗎？

還是到很遠的後來，你才想通「失去你，是他的損失」的道理？