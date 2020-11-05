【兩性相處】54歲的林利當年是「香港小虎隊」成員，經歷過不少人生低潮，患癌、事業走下坡、前度女友移情別戀。近年林利重回香港電視圈，愛情路上也有「收穫」，去年與小14歲的台灣女友陳貞均（Erin）結婚，兩人愛得甜蜜，常常在社交平台「放閃」，林利總算苦盡甘來。

林利去年與太太結婚。（林利Facebook）

感情連番失敗 終遇太太成眷屬

林利曾與模特兒范靜蕙有過一段婚姻，離婚後曾與圈外女友Serena拍拖6年，感情穩定，一度論及婚嫁。然而，Serena卻突然提出分手，林利事後受訪表示對方因愛上別人而與自己分手。林利在2018年尾到台灣拍攝無綫劇集《殺手》，竟結異地姻緣，最終再度娶妻。

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林利太太公審疑似「第三者」 其後刪除貼文

然而，日前林利太太Erin卻突然在Facebook上「大爆發」，大罵台灣女星陳柏渝，直斥對方與林利有曖昧關係，不滿對方傳私訊給自己丈夫，更公開林利與陳柏渝的對話截圖，字裏行間更夾雜粗口，可看得出Erin怒髮衝冠，而現正在台灣隔離的林利則在貼文下留言「我不能有朋友嗎」，兩夫婦的罵戰一觸即發。

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林利妻道歉被批「無悔意」？

Erin其後將貼文刪除，上傳充滿晦氣的道歉文，「對不起，我以後不會再干涉你們的聯絡，喜歡怎樣問候，都可以！」，但又再次將道歉文刪除，重新上傳道歉文，指自己未有思考便衝動發表言論，承認自己誤會了林利及陳柏渝，比上一次道歉較有誠意，「我真的深感抱歉！全都是我的錯！」

不過陳柏渝事後轉發Erin的道歉文，直言對方的道歉毫無誠意，只是看在自己與林利18年的交情份上，才接受對方道歉。

吃醋太「過火」可致關係破裂？

不少女生都覺得吃醋是代表在意，當自己的另一半與其他人不懂保持距離，過從甚密，因而妒忌其實也屬正常。偶爾吃點小醋，與另一半「耍下花槍」，其實也是種情趣，也是緊張另一半的表現。然而，醋意也有拿捏不當的時候，未問清或查清來龍去脈便對伴侶醋意大發，甚至將兩個人的事放上社交平台「讓大家評評理」，伴侶與異性朋友的數句閒聊就無限放大，久而久之，一定會破壞兩人之間的關係。

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參考資料：Bustle

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