賈曉晨（JJ）與「力王」樊少皇2016年結婚，婚後一年誕下女兒「小飯兜」，一家三口幸福滿溢。日前，賈曉晨於生日上傳「巨肚」照，宣布懷第二胎，老公樊少皇也有轉發她的照片，留言道「生日快樂，辛苦你了。」

賈曉晨自從生下女兒後，自此專注家庭，甚少參與幕前演出。她向傳媒透露第二胎是意外懷孕，早前已經準備開始拍攝古裝劇，卻突然發現自己懷孕，只好推掉劇集。不過她對於再做媽媽感到開心，因為女兒可以有個伴，而樊少皇也減少工作，盡量在家照顧她，更親自下廚煮愛心餐給她吃，賈曉晨備受寵愛，可以安心養胎。

樊少皇柔情一面 為愛學懂浪漫

樊少皇身為動作演員及指導，外形一向鐵漢，在老婆賈曉晨面前，卻盡顯柔情一面。賈曉晨懷第一胎時，樊少皇已經常常下廚煮飯給老婆吃，而賈曉晨誕下女兒後，樊少皇陪住老婆坐月，發現她很喜歡吃月子中心的蜂巢蛋糕，回到家後依然對蛋糕念念不忘。他即使忙着拍劇拍電影，也偷偷地研究如何做這款蛋糕，研究成功後，在外工作的樊少皇親手做好蛋糕，立即寄速遞給老婆品嚐，賈曉晨大讚丈夫終於學會浪漫。

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停抑鬱藥丈夫獨力湊女

而過去反覆受抑鬱症所困的賈曉晨，今年初宣布開始停食抗抑鬱藥，但身體在短時間內難以適應，她形容停藥後不時會出現「就像是在坐過山車時頭朝下往下衝時，大腦離地的眩暈感」，更會出現幻聽的情況。樊少皇因此抽時間獨自照顧女兒，賈曉晨說丈夫因為忙於湊女「到了晚上七八點才吃第一頓飯」，甚至會累到抱着女兒不自覺睡着，但即使累壞了樊少皇仍會親自下廚宵夜，讓她感動萬分。

賈曉晨停藥後，樊少皇幫忙照顧女兒，（賈曉晨微博）

義無反顧包容樊少皇過去

現在是暖男的樊少皇，曾經因過去經歷傷透賈曉晨的心。

兩人在洪天明婚禮上相識，之後很快便墮入愛河。樊少皇跟賈曉晨坦白自己的「情史」，他與同居前女友育有兩名子女，之後與一名杭州女生拍拖4年，因結婚問題而分手。賈曉晨幾經掙扎後決定接受他的過去，但兩人甫公開戀情，樊少皇隨即被媒體爆出與前女友阿霞的一段情，賈曉晨更受到千夫所指，被罵是第三者及破壞別人家庭，讓她壓力很大，她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情。

樊少皇之後出聲明承認有兩名子女，但跟前女友已分手多時，澄清賈曉晨絕對不是第三者，事件才告一段落。但受到輿論影響，賈曉晨患上抑鬱症，多次有自殺念頭，最嚴重一次在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情慢慢好轉。

縱然樊少皇負面新聞不斷，賈曉晨依然不離不棄。（賈曉晨微博）

賈曉晨曾借首期予丈夫 最欣賞樊少皇單純善良

然而，樊少皇即使婚後仍頻頻爆出負面新聞，曾經傳出他欠債200萬，但他解釋是「幫兄弟」卻被背叛，自己從未借過錢，而賈曉晨也力撐丈夫，相信他就是受害者。縱然樊少皇形象負面，賈曉晨依然愛得義無反顧，大讚丈夫單純善良，又明言不允許別人欺負他，「任何事都會幫他擋」。

樊少皇一直不乏工作機會，早年他不懂理財而且對朋友非常大方。賈曉晨曾於訪問時透露，眼見對方將拍動作戲辛苦賺來的錢都借朋友，自己無甚儲蓄，怕他終老沒地方住，2012年自己因賣掉物業賺到些錢，就借給樊少皇支付第一層樓的首期。賈曉晨近年更在微博發帖文指，要是當年知道樊少皇將是自己老公，便要求寫她名字好了，相當幽默。

賈曉晨無條件地付出，難怪一向對婚姻有恐懼的樊少皇也被融化，成為一個好丈夫、好爸爸。

賈曉晨近年更在微博發帖文指，要是當年知道樊少皇將是自己老公，便要求寫她名字好了，相當幽默。（賈曉晨微博）

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