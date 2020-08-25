【反黑路人甲】由王浩信、馮盈盈、湯怡、高海寧、張振朗主演的無綫劇集《反黑路人甲》，劇中71歲的石修在劇中與年紀相差38年的高海寧有感情線，雖是忘年戀，但保養得宜的石修站在高海寧身旁也未有太大違和感。戲內不時飾演風流倜儻的浪子，戲外石修卻是個零緋聞的愛妻號，與太太由拍拖到結婚52年，兩人仍不時被拍到手牽手外出約會，十分恩愛。

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入行超過50年的石修，身材樣貌與年輕時相比完全沒有「走樣」，不論上一代或新一代的女神都曾經與他合作過，拍劇時要與對手朝夕相對數個月，又要演繹不少感情戲，他承認難免會與對手產生感情，出現戲假情真的情況。他卻從來沒有出現「抽離不了」的情況，石修受訪時直言每日下班一回到家中見到太太，就會完全忘卻戲內產生的愛情「錯覺」。

石修以往紅極一時。（石修Facebook）

19歲邂逅為追太太重拾「課本」

石修曾在有線節目《星級會客室》中分享邂逅太太黃茹麗的那年是19歲，而對方只有14歲，是他死黨的妹妹。兩人漸漸開始熟絡，當時石修在太太眼中是「大哥哥」般的存在，涉世未深的她常常捉着他問東問西，愛意也漸漸萌生。石修坦言年齡相差5年在當年而言算是很大差距，而且一個是演員、一個是學生，兩人的生活差天共地，但他也努力融入對方的世界。當時太太會問他功課，已經擱下教科書多年的他也不知答案，於是他到書局買一模一樣的教科書重新溫習，然後再回答她。

石修與太太結婚時未有拍攝婚照，最後由一眾記者替他們在新娘潭拍攝。（Facebook@歡樂香港懷舊谷）

簡單而貼心的小事，讓單純的黃茹麗怦然心動，而石修也是獨愛太太這種不複雜的性格。後來，他們成為彼此的初戀，拍拖8年後決定結婚，儀式也貫徹二人愛簡單的個性。兩人穿着牛仔褲到婚姻註冊署簽名就「禮成」，連登記官也笑問兩人「為何如此前衛？」 兩人連結婚照也沒有拍，當時與石修熟稔的記者覺得他不能不拍結婚照，於是組團替他們在新娘潭拍了一輯婚紗照。

曾共歷患難 放棄演藝事業舉家移民

石修自小生於單親家庭，父母離異後他跟隨爸爸生活，但與媽媽也關係密切，長大後站在媽媽角度回看父母這段感情，覺得媽媽受到很大傷害。他下定決心不會重蹈父母覆轍，直言會努力維繫自己的家庭和婚姻。

石修在八、九十年代是紅極一時的小生，曾受到台灣電視台青睞，邀請他過檔，太太跟隨他的步伐到台灣生活。太太更陪伴石修走過患難，他在1981年患上消化系統的怪病，完全失去消化能力，吃過的東西會完整排出，最後太太陪伴他到處尋訪名醫才病癒。因此在事業有成之際，石修也不忘以太太及家庭為先，他為了讓兒子陳宇琛有無憂無慮的成長環境，他決定與家人移民到加拿大生活。

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其實90年代移民外地的藝人，不少選擇當「太空人」長時間留在香港工作，放假即飛回當地。但石修卻曾直言如選擇做「太空人」，兒子就會宛如他一樣活在「單親家庭」，因此他決意放棄香港的演藝事業，越洋寫信回香港推掉正在拍攝的劇集，與家人在加拿大開始新生活。他與朋友商量後，決定接手當地的造窗工廠，為了深入了解做窗過程，親力親為到工廠與工人開工。直至兒子漸漸長大，他們才回流香港，重拾演藝事業。



外表風流倜儻的石修，真實原是顧家暖男愛妻號。點擊看《反黑路人甲》中各女星的素顏照===>