【女星豪宅】現年30歲的陳瀅早前盛傳與何猷亨復合，兩人都未有回應傳聞，留下無限懸念。而最近她在馬天佑YouTube頻道上分享過往的愛情經歷，直言現在「無拍拖」，似乎間接否認已與何猷亨復合。不過現時單身的她生活依然愜意，近日在抖音拍片曝光豪宅環境，非常寬敞。

陳瀅早前出席賭王何鴻燊喪禮，因此傳出與何猷亨復合。（01娛樂/陳順禎攝）

陳瀅早年受訪時曾提起與何猷亨備受壓力，她坦言當年與對方拍拖時受到不少攻擊，開始恐懼與富家子弟拍拖。其實陳瀅雖然生於破碎家庭，但絕對是出身富貴，還未出生她的生父便腦瘤去世，母親改嫁，陳瀅一直都是由住在溫哥華的婆婆撫養。她與母親關係較差，倒與繼父關係不錯，雖沒有血緣關係，但本身是內地「商場大王」的繼父一直供書教學，本身姓鄭的她也改跟繼父姓陳。

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曾戀愛大過天 望30歲前結婚

雖然家底豐厚，但陳瀅並沒有「靠父幹」，在加拿大讀完大學後隻身到香港發展，近年幾乎是劇接劇，有不少工作機會。努力工作的陳瀅只為家人，她2019年在加拿大首次置業，花光4年積蓄以7位數字作首期，物業則留給從小照顧她的婆婆居住。現時聲稱「單身」的陳瀅，不過她直言曾想過在30歲前結婚，以往也經歷過「愛情大過天」的時期。

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陳瀅在馬天佑YouTube頻道上分享在大學時期曾經與香港人拍拖，她為對方將大學最後一年的課程挪到香港修讀，不過臨近畢業前還是要回到加拿大。為了爭取時間見面，陳瀅當時每個週末都會從加拿大飛回香港一天，她會想起也覺得自己很誇張。不過陳瀅不會再被愛情沖昏頭腦，直言現在以工作行先，盡情享受一個人的時光。

陳瀅現時享受單身，卻依然渴望愛情。（IG @missjni）

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