要感激過去了的某一個人，若沒有當天的他激勵你，未必有今天如此成績的你。激勵大多有兩種，一種是他真心的鼓勵你，而另一種，或許是他有意無意對你的傷害，反而造就後來努力發奮的你。那是怎樣的傷害？是因為他沒有照顧你而訓練了你的獨立？是因為他沒有欣賞你的夢想反而促使你努力追夢？這聽起來有點負面，但的確只有那一個人，是你曾經如此的在意，在意得你願意完全去改變你自己。

你曾經以為這種改變，甚至扭曲，能夠讓你真正得到這個人。（《青春紀錄》劇照）

你曾經以為這種改變，甚至扭曲，能夠讓你真正得到這個人。然而你最後沒有得到他，失去了他的你或許也頹廢過好一段時間，然後你也終於振作了，你也終於找回你真正想完成的夢想了，於是你拼了命去努力，跟他分開了的痛苦，反而成為了你的推動力，然後花了一年？兩年？你終於也有一點成績嗎？你微笑，再望向你的右手邊，那個他不在了，但不知道當天的那個他可有想像過其後的你，會因為他當天的狠心反而會成就你今天的堅強？

你最後沒有得到他，失去了他的你或許也頹廢過好一段時間，然後你也終於振作了，你也終於找回你真正想完成的夢想了。（《單》劇照）

感激某一位過去了的人，但這種感激又不能算是真正的感激吧？只有你自己才知道，在心底裏你仍然在意那一個人，但你也清楚知道他已不再可能成為你的身邊人，與其說感激，倒不如說感激當時的那個人吧？他當時未必真真確確的傷害過你，只不過你實在太介意這個人對你的評價，其他人怎樣評價你，你根本不介意，你只介意這一個人。而這一個人當時給你的答案，就是搞不懂你為何那麼介意。

你因為他的離開而成就你自己更多。（《紀念日》劇照）

對，其實連你自己也說不出一個大慨來，為何你當天會如此介意這一個人？就算到今天事過境遷，你還是會有點介意？或許人生就是這樣子，有些人和事不是你當時再努力就能留得住，於是你努力再証明自己，儘管過程或許會有一點痛苦，但你最終都克服了。你沒有因為他的離開而頹廢太久，相反你因為他的離開而成就你自己更多。

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要感激過去了的某一個人。

你這刻心裡會想起誰？

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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