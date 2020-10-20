【木棘証人】無綫新劇《木棘証人》近日播出，55歲的韋家雄入行超過30多年，演技備受認可，2015年憑《梟雄》奪得「最佳男配角」。哥哥是兩度奪得金像獎的金牌編劇韋家輝，他卻從來沒有靠兄長，默默耕耘，這次在劇集中首次擔正做第二男主角，不少人都覺得他終於苦盡甘來。

韋家雄拍檔羅仲謙，首次擔正成為男主角之一。（《木棘証人》劇照）

事業愛情波折重重

韋家雄在事業路上波折重重，一度離開幕前發展LED燈生意，接下不少大項目，輾轉移到日本設廠，同年發生311海嘯，他的日本拍檔因此身亡，而他則欠下巨債。幾經辛苦還清債務，他卻又再經營製作公司。韋家雄「見過鬼不怕黑」，事業上如此，愛情上也如此。

韋家雄前年再婚，與年輕20載的女友鄧楚雅（Keynes）結婚。（01娛樂/黃國立攝）

曾歷婚姻失敗 終遇細20歲真命天女

2018年，他與相識兼拍拖只有1年的女友鄧楚雅（Keynes）結婚，在此之前，韋家雄曾經歷一段失敗婚姻，與藝人陳嘉嘉的3年情又無疾而終。情路不順，碰上了現任太太還是決定勇往直前，經朋友聚會認識Keynes後翌日，就約她到黃金海岸單獨吃飯，隨即陷入熱戀，兩人一見如故，韋家雄受訪時直言相識1星期就萌生起想與對方結婚的念頭，最終兩人拍拖2個月決定「閃婚」，開始籌備婚禮。

▼▼▼韋家雄不時在社交媒體放閃，二人相處令人羨慕，點圖即看▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

表面口花花不認真 實質深情男子

韋家雄多次帶着太太一起接受訪問，從兩人的互動中大多都顯現出韋家雄「唔正經」的一面。子無綫節目《東張西望》在韋家雄婚禮當日曾到場採訪，問及韋家雄與太太的相識過程，原來兩人結緣是因另一個無綫藝人李啟傑，兩人初相識當晚就互有好感，主持人問Keynes為何韋家雄會吸引到她，韋家雄隨即搶答是因為「外型」，開玩笑地說「我和她都是追求外在美，不漂亮就不會追求。」

韋家雄與女友相識不久便認定對方。（韋家雄Facebook）

之後主持人再問他有無生育計劃，已與前妻育有一子的他鬼馬地道「之前已經生了，因為趕時間。」Keynes未有介意，反而被韋家雄逗得哈哈大笑。韋家雄風趣幽默，如此懂得「氹」太太，難怪黃秋生在韋家雄婚禮當日受訪時也笑言「他追女仔好有辦法，好似打獵。」

▼▼▼韋家雄說話幽默風趣，點擊見識他的「搞笑功力」▼▼▼

與前妻奉子成婚 單親爸爸湊大兒子

韋家雄與太太算是「老夫少妻」，加上太太外形亮眼，宣布結婚時迎來不少祝福，但也有流言蜚語，直指兩人不匹配。韋家雄的確不是高大靚仔，也不是家財萬貫，其實韋家雄內裏的確是個認真、有責任感的好男人。年輕時與前妻奉子成婚，後來性格不合離婚，他便成為單親爸爸，一手一腳湊大兒子。2012年開始與藝人陳嘉嘉拍拖，3年後分手，有指原因是對方家人嫌他年紀大，當時韋家雄替前度在傳媒面前講「好說話」，大讚對方「孝順」，「佢都兼顧返佢父母嘅感受，係好事，係一個好女仔。」

韋家雄曾與藝人陳嘉嘉拍拖，對方現已結婚，與日籍老公育有一子。（IG@littleeven1901）

直言不懂浪漫 卻貼心考慮周全

韋家雄「氹女仔」有一手，但他受訪時卻直言其實自己不懂浪漫，也不是「暖男」。韋家雄不夠浪漫，卻足夠踏實，關於太太的生活小事都考慮周到。原本為了方便工作，住在將軍澳的韋家雄，婚後為了讓太太可以住近媽媽，方便她們兩母女可以常見面，因此搬到屯門掃管笏居住，變相他上下班都路途遙遠。

而他負責「養家」，太太則做「少奶奶」，全職照顧兩隻狗狗，全因居住地方偏僻，他不想太太舟車勞頓，天天出入上下班。兩人年紀相差20年，韋家雄雖直言自己心境年輕，與太太沒有代溝，但也有隱憂，因為自己始終會「比她早走」。玩世不恭的外表，內心卻是心細如塵。

▼▼▼點擊看圈中妻子患病仍不離不棄的深情男星▼▼▼