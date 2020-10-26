有一些人，自從經歷過上一段痛苦的愛情後，就沒有真正的快樂過。沒辦法，上一個他對你來說太刻骨銘心吧？結果你花了一個你自己也想像不了的時間才能稍為放下他，然而有關他的回憶，總是會不時來撥亂你的心跳。一個人消失了，但他對你的影響猶在，可能連他本人也不知道，原來在他離開你以後，你還是受他一定程度的影響。

他真的有你想像般那麼好，令你未能完全忘掉？還是你只不過是不甘心，希望找到他當天為何選擇離開你的答案？（《幻愛》劇照）

曾以為他的未來會有你，那時候憧憬的未來終於也來了，但陪在他身邊的人也不再是你。不知道他這刻過得幸福嗎？另一個她有否讓他感覺更大的幸福？我們都太高估自己，以為他或多或少也會因為你的消失而神傷？或許是有的，但都只是一陣子的時間，他既然可以習慣與你一起，當然也可以習慣不再與你一起，如今他習慣了，身邊或許已另有其他人。老實說，他或許偶爾都會想起你，然而回憶過後，他都只會苦笑一下，然後繼續順流的生活。

能勸服你不要再執著，看來真的只有你自己。（《前度》劇照）

有時候，曾經相愛過的人最後落得如此下場，這本身也是一種很大的諷刺。其他人尚且可以聯繫到老，怎麼親密過的兩人反而要老死不相往來？一個你至今仍然會懷念的人，若可以再重聚，說不定你會輕鬆的跟他分享一下近況，再聽聽他會怎麼說，雖然他怎麼說你大慨也會猜到的了，但你還是想聽，還是會想看看當他聽見你發生了那些事時的表情。可是，你現在沒有這個身份了，他也沒有，你和他就這樣成為了不再相交的平行線，只能在各自的世界懷念，但在現實裏最好不再相見好了，不然引起的風波會更多。

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結果你花了多少時間才能稍為紓緩到心裏的痛？聽聽歌，讀讀文章，自己一個人靜思一下，這些都是那段時間你會做的事情吧？能勸服你不要再執著，看來真的只有你自己，其實細心想想，那個他真的有你想像般那麼好，好得要你至今也未能完全忘掉？還是你只不過是不甘心，希望找到他當天為何選擇離開你的答案？

可不可重新快樂，從來都取決於你自己。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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