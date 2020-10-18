欣宜個性爽直，經常與歌迷分享感情事，又憑歌寄意，鼓勵社會上被主流目光排擠的女生。不過她的感情路充滿波折，加上父母離異影響愛情觀，她決定接受心理輔導，好好照顧自己的精神健康。

欣宜外表開朗堅強，但面對失戀同樣會傷心崩潰。（IG@princejoyce）

曾跪求男友不要離開 明白失戀不需要強裝堅強

欣宜外表開朗堅強，但其實她內心亦有柔軟一面。她入行後曾有數段感情，不過最終亦未能修成正果。她把自身經歷與歌曲結合，《無表面傷痕》就是講述她幾年前的一段感情，首次錄音時更情緒失控。她於演唱會中獻唱時透露當年曾為前男友放下尊嚴，跪求對方不要離開，然而對方並沒有因此留下。分手的痛苦令她崩潰，曾一度失去人生。不過她體會到傷心應盡情發洩，失戀時不需要強逼自己堅強起來，痛過傷口便自然會癒合。

單身生活令欣宜更努力活出自己，現在她仍然對愛情抱有希望。（IG@princejoyce）

她近日於陳志雲的網上節目《Stephen．傾》中擔任嘉賓，透露2015年宣傳新歌《你瘦夠了嗎?》時，男朋友求婚最後變分手的往事。當時男朋友打算向她求婚，但由於一個誤會，令對方以為關係出現第三者，最後造成一個無法挽救的局面，令欣宜一下子從高山跌入低谷。不過，幾段失敗的戀情並沒有打擊欣宜對愛情的期盼，單身生活令她更努力活出自己，現在她仍然對愛情抱有希望，並期待下一位的出現。

【按圖看】欣宜享受單身生活，人緣極好經常結伴同遊：

父母離異影響大 需尋求心理輔導

童年時期經歷過父母離異的人，容易對婚姻產生不信任的感覺，欣宜坦言自己的價值觀亦有所影響，所以她今年開始尋求專業的心理治療。她指普遍亞洲人的思想較傳統，認為接受心理輔導便代表精神健康有問題。但她卻覺得生理與心理健康同樣重要，既然都市人會花時間去運動與美容，也應該投放同樣的時間去照顧自己的心理健康，這樣才算是全面的健康。

欣宜亦坦言自己的價值觀因父母離異而有所影響（IG@princejoyce）

研究發現父母離異對子女婚姻觀的影響 取決在離婚時間

台灣有研究發現，家庭結構的完整與否，與子女對婚姻期望有直接影響。「臺灣青少年成長歷程（Taiwan Youth Project,TYP）」於1999年開始，展開了一個為期20年的調查，訪問了5,541位受訪者，當中包括60對親子，探討父母離異對子女婚姻觀的影響。如果父母在童年期離婚，成年初期的子女較可能因單親環境，而渴望與另一半發展親密關係。相反，若父母於子女的青少年期離婚，子女則可能因為目睹父母離婚的過程，而產生負面思想，導致較不期待踏入婚姻。所以，一個人恐婚，未必是因為未想安定，很大可能是受家庭影響。

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