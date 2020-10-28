佘詩曼近年積極於內地發展，近日於節目《發光的姐姐》中透露自己的愛情觀，剖白當年選美後沒有嫁入豪門的原因。

單身的佘詩曼在等待愛情的同時，也不忘提醒自己要獨立有個性，不要成為依附另一半的女生。（IG@charmaine_sheh）

45歲的佘詩曼憑藉《延禧攻略》中的嫻妃一角再次成為焦點，於內地成為炙手可熱的當紅花旦。事業得意時，單身多年的她於訪問中表示仍然憧憬婚姻，不過，在等待愛情的同時，也不忘提醒自己要獨立有個性，不要成為依附另一半的女生。

當選後不嫁豪門 強調女生要懂得自愛

佘詩曼在1997年參選港姐獲得季軍後入行，當時大部分的港姐也能嫁入豪門，她卻沒有如此選擇。她喜歡工作充實的生活：「那個時候年紀那麼小，不想。剛剛讀完書出來就嫁人好奇怪。」就這樣一路走來，鍛鍊出她這般堅毅獨立的女性形象。她認為交往時不能太依賴另一半，否則便會失去了獨立的能力，當有天他離開了，你將會無法承受。所以女生要擁有自己想法，也要具一定的經濟基礎。

佘詩曼認為女生要先認識自己，了解自己的優點，才能令他人欣賞自己。（IG@charmaine_sheh）

懂得自愛，才能好好感受別人的愛。佘詩曼認為女生要先認識自己，了解自己的優點，才能令他人欣賞自己。她相信不是要成就甚麼偉大的事才稱得上優秀，因為努力而發出的光芒總是最耀眼。

▼▼▼按圖看佘詩曼的人生金句▼▼▼

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婚姻是一生一世 不是最愛寧可不結婚

雖然年齡漸大，加上單身多年，但她卻不會將就，把自己的擇偶條件降低。「為何我還沒有結婚呢？由於我一定要那個人是我的最愛最愛最愛，假如不是的話，那我寧可不結婚了。」佘詩曼認為婚姻應該是一生一世，選定了就不可以分開，愛情與婚姻也是有責任，在一起要互相包容與體諒。

佘詩曼期望未來的另一半擁有有趣的靈魂，要讓自己值得欣賞與崇拜。（IG@charmaine_sheh）

她期望對方擁有有趣的靈魂，要讓自己值得欣賞與崇拜。她不抗拒對方大男人的個性，因為她認同男性是一家之主。不過，她認為要有理想與目標的才算是一個真正的男人，當然亦要懂得尊重人。她堅信自己能遇到理想中的對象，與對方步入婚姻。

佘詩曼決不於感情上拖泥帶水，難得地與10位前度再見亦是朋友。（IG@charmaine_sheh）

與前度們成為好友 曾因專注工作而導致分手

佘詩曼甚少談論過往的感情事，一向低調的她難得於蔡康永的節目《恕我直言》上談及前度。她分享有前度投訴自己太過專注工作而感被忽視，最終導致兩人分手。她坦言，如果未能走到最後，就證明他並不是最適合那個。她決不於感情上拖泥帶水，雖然自己與10位前度再見亦是朋友，但分手後也不會回頭。她曾出席前度的婚禮，為他們找到幸福的另一半而高興，若有天結婚也會邀請前任出席自己的婚禮，能夠如此豁達，相信幸福就在不遠處等著她。

▼▼▼港姐冠軍馮盈盈曾於《#後生仔傾吓偈》中表示不少人認為選美是嫁入豪門的捷徑，歷年確是有不少港姐躋身上流，但與佘詩曼一樣，渴望簡單愛情的亦大有例子。▼▼▼

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