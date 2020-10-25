減肥方法眾多，戒澱粉是其中一個，歐倩怡曾戒澱粉致心律不正，近日她完成營養學學士課程後，分享健康正確的減肥飲食方法，正減肥的女生不妨參考一下她的減肥餐單。

歐倩怡日前完成營養學課程，分享自己曾因減肥導致心律不正的經歷。(IG@cindyauau)

歐倩怡自2006年參演無綫劇集《女人唔易做》後便少有亮相幕前，同年與郭晉安結婚，誕下一對子女後專心相夫教子。近兩年她獲得家人支持，修讀香港大學專業進修學院營養學課程，完成後積極推廣健康飲食。

她指出坊間的減肥方法五花八門，而且不時便會興起另類的減肥方法，自從修讀營養學，了解到各種減肥方法的風險後，她再也不會盲目相信網上的減肥方法。她曾經因為準備出鏡而需要快速減肥，便戒食所有碳水化合物，結果減肥效果顯著，一天可減去一磅。不過這種不健康的減肥方法卻導致她出現心律不正的情況，身體響起警號。

歐倩怡均稱的身形是靠運動與均衡飲食維持的。(IG@cindyauau)

修讀了營養學後，她了解到戒碳水化合物的方法雖能快速減磅，但減去的大部分是水份，而且容易反彈，並非持久的減肥方法。她認為只要均衡飲食，以少食多餐的方式維持穩定血糖，加上適量運動，身體便不會製造過多脂肪，體重便能慢慢下降。另外，她亦不建議女生過度節食減肥，否則容易導致皮膚鬆弛。

家人的支持成為歐倩怡堅持進修的動力。(IG@onjai_kwok)

▼▼▼按圖看歐倩怡減肥六大健康飲食貼士與簡易營養早餐食譜▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

適量的碳水化合物有助減重

根據美國麻省理工學院臨床研究中心的Judith J. Wurtman博士與營養師Dr.Nina Frusztajer Marquis的著作《The Good Mood Diet》，進食碳水化合物除了能控制體重，還能降低減肥時帶來的負面情緒。碳水化合物能令大腦產生血清素，它是是天然的抗憂鬱劑，也能減低食慾。實驗證明動物會在腦內血清素濃度較高時停止進食，反映控制食慾的其實是大腦，而非飽足的胃。所以，攝取適當的碳水化合物有效控制食慾，避免於情緒不穩時暴飲暴食。

不過，註冊營養師楊蒨珩Stephanie補充，減肥人士應避免攝取精製碳水化合物如糕點、餅乾、麵包等。精製碳水化合物的營養於加工過程中大大流失，導致食物攝入後容易被身體消化，未能釋出足夠的飽肚感，隨時愈食愈多，導致身體因攝取過多的熱量致肥。

▼▼▼減肥是女生一輩子的課題，既然是長期作戰，便要學懂如何無痛減肥。台灣營養師分享減肥不一定要戒口，只要懂得選擇，珍珠奶茶也可以放心喝。延伸閱讀==>減肥照飲珍珠奶茶？營養師推薦五大健康台式飲品：戒口只會愈想飲▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼木瓜豐胸法真的有效？台灣與香港的Youtuber分別為此進行實測，結果上圍竟然有意外收獲。延伸閱讀==>木瓜豐胸實測｜配OO更佳？30天A變B cup獲營養師支持推7豐胸食物▼▼▼