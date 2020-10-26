不少女生都受到陰道分泌物過多所困擾，台灣YouTuber「1G」常常在個人頻道分享女生護理、情愛性事等，她曾經上傳實測30日不穿內褲的影片，並且分享不穿內褲後身體變化、影響及感受。

台灣YouTuber「1G」實測30天不穿內褲。（影片截圖）

常穿貼身Leggins易現「內褲痕」 不穿內褲有好處？

「1G」不時在Instagram上傳她的健身照和影片，她直言自己開始健身後常穿貼身的運動褲，為了不顯「內褲痕」，所以要穿「T-back」。她直言觀察到有不少外國女生健身時不會穿內褲，因此就想實試不穿內褲一個月會怎樣。而她上網查詢資料時，發現有些文章指出不穿內褲有不少好處：「避免下體成細菌溫床」、「為性感程度加分」、「方便」及「避免顯露內褲痕」。

台灣YouTuber「1G」因為健身關係常常穿緊身褲。（IG@1gisme0104）

計劃實測不穿內褲30天 竟有這變化？

台灣YouTuber「1G」也發現有文章指出不穿內褲會較容易出現陰部感染，因為穿在外面的褲子去廁所較容易接觸到細菌，如果陰部直接接觸外褲，就會較容易感染。那麼到底不穿一個月內褲，我們的身體會產生有甚麼變化或影響呢？

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婦科醫生：緊身褲易致感染

「1G」的30天實測因為月經來潮而宣布失敗，但她覺得「適時地不穿內褲」也是好事，日後做運動時可能還是會選擇不穿內褲。婦產科醫生方秀儀坦言女性在月經來之前白帶量會漸漸增加，有否穿着內褲理應不會影響白帶分泌量，「月經前（黃體期）的白帶是正常的白帶，是由於排卵後黃體酮上升刺激陰道分泌引起。有沒有穿著內褲應該沒有影響白帶分泌，可能因為分泌在內褲上會較明顯，在外褲上可能沒有那麼容易察覺而已。」

常穿緊身褲可增加陰道感染機會。（IG@1gisme0104）

而方醫生也觀察到「1G」有穿緊身褲的習慣，她直言常穿緊身褲會容易讓「陰道分泌積聚、令陰部環境潮濕」，因此增加陰道炎細菌的繁殖機會；所以當「1G」不穿內褲時，會明顯感受到陰部較乾爽。不過方醫生強調源頭是「緊身褲」，如果依然長期穿緊身褲，即使不穿內褲還是會容易感染。她也提醒「如果外褲不是每天清洗更換，分泌積聚也是會增加陰道感染風險。」因此，方醫生建議女生穿著棉質內褲並且每天更換，平日也避免穿著過於貼身的褲子。

婦產科醫生方秀儀。（受訪者提供）

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