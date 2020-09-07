【細So偷食｜性病】前商台DJ細So（蘇耀宗）與練美施（Macy）的一段婚外情惹起全城公憤，練美施（Macy）除對性病傳老公感抱歉，似乎不在乎大眾目光繼續爆料，日前接受媒體訪問時回應指細So曾與其主持的節目參賽者發生性行為。張紫語（Jelly）則被網民列為「頭號嫌疑人 」。

練美施指自己與細So親熱後感染HPV病毒。（LFR@Facebook）

細So、Macy爆出「性病羅生門」

早前Macy稱自己與細So親熱後染上HPV病毒，她透露於2018年身體檢查後發現染上尖銳濕疣（俗稱「椰菜花」），並指將性病傳予老公感抱歉；又透露曾經做過子宮頸手術。除了相關手機短訊截屏被公開，Macy更指當時細So向自己坦承曾與另一個女子發生性行為導致患上性病。然而細So對於Macy患性病表示「不清楚 」，又指自己和太太都有驗身，未有發現染病，讓事件成為羅生門。

細So指自己和太太進行健康檢查後未有發現感染性病。（IG圖片）

隨後，「頭號嫌疑人 」是張紫語（Jelly），她是細So曾於2016年主持ViuTV音樂節目《ShowTime我主場》的其中一個參賽者，不過當時人已否認指控，並稱二人從沒關係。

張紫語被指與Macy有幾分相似，現在她已結婚。（張紫語微博）

沒性接觸也有機會染上「性病」?

近年不少人聽到「性病 」一詞還是會聞之色變，性病患者讓常常被污名化，不少人都對他們有歧視眼光，對他們貼上「濫交 」、「私生活亂 」等標籤。性伴侶愈多有可能會增加感染性病風險，然而以下性病即使沒有性行為，也有可能受到感染。

尖銳濕疣（「椰菜花」）

練美施感染的尖銳濕疣由人類乳突病毒（human papilloma viruses，HPV）引發，根據外媒《Bustle》報導，HPV病毒可經由皮膚接觸及性接觸傳播，HPV病毒有超過100種，有40種會感染生殖器官，而HPV 6和HPV 11則可引起尖銳濕疣（「椰菜花」）。

雖然尖銳濕疣大部份都經性行為傳播，但卻非必然，台灣外科醫生江坤俊曾在節目健康節目《醫師好辣》中分享曾有個16歲男高中生前來看病，他檢查過後發現對方患上尖銳濕疣，但這個男生並沒有性經驗，最後才發現是他與染病的哥哥共用一條毛巾所致。台灣泌尿科醫生程威銘也曾在鄭家純（雞排妹）主持的《深夜保健室》中指尖銳濕疣可透過觸摸感染，不過患上此病不用過份驚慌，他直言有3分1病人會自行痊癒，而打HPV疫苗也有助預防尖銳濕疣。

醫生江坤俊曾經遇過感染尖銳濕疣的處男。（影片截圖）

陰蝨

陰蝨是寄生在人類毛髮的寄生蟲，有時會被稱為「螃蟹 」因為有八隻爪的陰蝨放大後與蟹有幾分相似。台灣泌尿科醫生程威銘在《深夜保健室》中分享陰蝨大小如原子筆筆尖，受感染者下體會感到痕癢，他分享曾有朋友沒有發生性行為卻感染陰蝨，對方最初下體痕癢，之後在陰毛中捉到小蟲。他直言陰蝨可透過共用床單或貼身衣物傳染，預防方法是剃掉陰毛或用滾水消毒床單或衣物也可殺滅蟲卵及成蟲。

陰蝨不一定透過性行為傳染。（影片截圖）

根據外國媒體《Bustle》報導，以下性病也不一定透過性行為傳播，點擊看===>

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參考資料：《Bustle》

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