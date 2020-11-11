淘寶「雙11」在今天已成為年度盛事，創辦人馬雲從白手起家到締造一個又一個經濟神話；成為擁過６百億美元資產的「創業奇才」。馬雲1964年出生於杭州一戶普通人家，從零開始一步步創業打造自己的經濟王國，如今的馬雲曾是阿里巴巴集團CEO，曾是亞洲首富，也是淘寶網的創始人。名成利就背後，馬雲原來也是一位名副其實的「愛妻號」，每每提及妻子，總是露出一副寵溺又靦腆的笑容……

馬雲締造了淘寶雙11神話，是阿里巴巴集團創始人，也曾是亞洲首富。（VCG）

56歲馬雲曾與妻子共同打拼創業：好的婚姻是成就彼此

馬雲與太太張瑛識於微時，兩人就讀杭州師範學院時相戀，當時馬雲是張瑛的師兄。張瑛與馬雲也是英語專業出身，學業優秀加上長相秀麗，在學校中人氣很高。雖然馬雲其貌不揚，又沒錢沒勢，但是馬雲卻成功贏得她的芳心。張瑛曾表示，馬雲不是個帥男人，但他能做很多帥男人做不到的事情。

馬雲與張瑛二人愛得火熱，畢業後隨即在1988年 領了結婚證。數年後，馬雲毅然辭去英語教學工作，自此張瑛便陪伴著馬雲展開了漫長的創業之路，據説當時收入微薄的馬雲並沒有多少積蓄，有指當時張瑛二話不説拿出自己全部6000元人民幣積蓄給他凑足創業資金。

馬雲與太太張瑛是大學同學。（白狐@知乎）

我回家會聽我老婆說的話 馬雲

馬雲勸太太回家做主婦 因工作能力太強?

馬雲創辦網站「中國黃頁」，不到三年時間賺了人民幣500萬元，再創辦阿里巴巴網站開拓網購市場；從創業初期的舉步維艱，馬雲慢慢成為身價上億的集團總裁。精明能幹的馬雲太太張瑛寸步不離，並在職場上大展拳腳，成為創建阿里巴巴的功臣之一，身兼馬雲的「戰友」與太太，在工作上日對夜對還要照料家庭。馬雲考慮到若兩人都全身心投入工作，根本無暇顧及家庭，即使擁有一個如此能幹的老婆，馬雲卻選擇勸退張瑛做全職太太。

馬雲分享他曾對太太張瑛說：「你那麼能幹，而我是CEO，在公司裡是我聼你的還是你聼我的？你的很多主意，別人都認為是馬雲的主意，但事實上不一定是，不管你怎麼解釋，反正你做對了，因為你是馬雲的老婆；你做錯了，你是馬雲的老婆，所以你裡外都沒有功勞，還不如回家比較好！」

馬雲太太張瑛是個樣貌標緻的美人。（白狐@知乎）

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最後馬雲與太太張瑛經過一番商討後，兩人決定分工合作，馬雲管工作，太太張瑛管理家庭，專心照顧兒子，真正做到工作與家庭分工平衡，她辭去了阿里巴巴總經理的職務，低調隱退成為全職媽媽，專心在家中相夫教子，鮮少露面甘願做馬雲背後的女人，充當起「賢内助」的角色。在馬雲白手起家時，張瑛無條件支持他共甘苦，在馬雲功成名就後，作為女强人的她卻甘願退居幕後成為全職家庭主婦毫無怨言，太太張瑛對丈夫用情至深令人動容，也難怪馬雲對妻子一直癡心不改！每一個成功男人的背後，都有一個偉大的女人。

馬雲白手起家與太太共苦難，即使名成利就也不忘初心，表示成功秘訣就是聽老婆話。（VCG）

在2018年，馬雲在一年一度的阿里巴巴集體婚禮台上，親自證婚的馬雲剖白對婚姻與愛情觀：「你要比老公更懂得老公，你要比老婆更懂得老婆。婚姻是算不清楚的，我對你愛多一點，你對我愛多一點。但願人長久、千里共嬋娟，兩情若是長久時，必須要做到朝朝暮暮。」馬雲更指認真生活的人，必須要有新生活的夢想，而結了婚的人更要保持天天像新娘、天天像新郎的初心，生活才會開心。

愛是做出來的，幸福是奮鬥出來的。 馬雲

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