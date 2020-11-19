39歲李棟旭演活長情男現實如是？與秀智拍拖4個月：過去的不留戀

李棟旭主演的《九尾狐傳》正在熱播，第一集李棟旭便穿上睡衣袒胸露肌，大曬腹肌、胸肌，迷倒一眾粉絲。劇中九尾狐「李硯」李棟旭更是一位深情至極的情人，現實中李棟旭與秀智的戀情為人熟悉，同樣是深情男友嗎？

李棟旭在《九尾狐傳》再次飾演一位「長情男」。（《九尾狐傳》劇照）

李棟旭、趙寶兒和金汎主演的《九尾狐傳》成為近期人氣韓劇，故事改編自韓國民間謠傳故事《九尾狐》，以往都是找女演員來飾演九尾狐，這次一改形象，找來李棟旭飾演一位只認定一個人就不變心的狐仙，為了救女主角趙寶兒，殺了人類，被罰綁在雪山7年，延續《鬼怪》中深情的「陰間使者」角色。

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緋聞女友多不勝數 唯一承認小13年的「國民初戀」秀智

39歲的李棟旭出道至今21年，曾拍攝多套人氣劇集《大話妹》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《觸及真心》等，深邃眼睛、白皙肌膚加上健碩的身材，是眾人的男神。

身為男偶像，戀情一向被受矚目，出道多年李棟旭曾與李多海、劉寅娜、Jessica等女神級明星傳出緋聞，然而，唯一令他承認的戀情只有「國民初戀」、「男神收割機」秀智。

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李棟旭喜歡懂得安慰人的女生。（leedongwook_official@instagram）

過去的不留戀 長情暖男：經常聯絡對方、認真談戀愛

在秀智之前，李棟旭的感情一直非常低調，就算如此他也不忌諱在鏡頭前分享他對愛情的看法；在《李棟旭想做的脫口秀》中，他便提到自己喜歡懂得安慰人的女生，更可能是像「媽媽」的，當他脆弱、失落的時候，能夠放心依靠、信任她的人。

愛情中，當然不能只有一方付出，李棟旭明白自己的工作性質、時間會令對方感到不安：「我會經常聯絡對方，讓對方少一點好奇，給對方安全感。但並非詳盡地報告，而是會讓對方知道我在做甚麼、跟誰在一起等。」這樣便能增加彼此的信任度，難怪他的戀愛最長曾達4年，最短也是2年，也許不公開戀情比起擔心自己的事業，更是守着愛情的方法之一。

跟以前相比，現在變得膽小了，會有恐懼，也會擔心如果結果不好怎麼辦，所以不會立刻表白。 李棟旭

李棟旭坦言不會貿然便開始一段戀情。（leedongwook_official@instagram）

李棟旭坦言自己對愛情是比較謹慎，不想貿貿然然便開始一段戀情，因為他擔心衝動開始的戀愛結果會不好，所以給自己一段時間。

李棟旭曾在2016年香港粉絲見面會訪問中透露自己不會像「地獄使者」留戀過去：「我不是那種會特別後悔的性格，不會留下太多的留戀，會盡快忘記已經過去的事情。」

雖然秀智打破了李棟旭的「長情」，「過去的都讓它過去吧」或許是他處事、愛情之道。

▼▼▼同場加映：，韓國綜藝節目《年中現場》最近便公開了2020韓國演藝圈「房地產富豪」頭10位，張根碩、全智賢、權相佑等人都紛紛上榜，第1名更坐擁814億韓元（約港幣5.6億）房地產，到底他們有甚麼成功之道？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：Rain（鄭智薰）從小便想加入演藝圈，然而他徵選了12次都失敗，原因是像得太醜，還要求他整容，他沒有這樣做，最後遇上恩師JYP（朴軫永）才成功當上練習生，由伴舞做起。按圖即看Rain成長與出道（延伸閱讀）▼▼▼