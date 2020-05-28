Rain（鄭智薰）與金泰希2017年結婚後，便沒有再推出新的音樂作品。貴為韓國天王級唱跳歌手，近日他不時在社交媒體上發布半裸上身的跳舞片段，不少網民都大讚Rain寶力未老；另一邊廂，部分韓國網民拿Rain的2017年主打歌《GANG》開玩笑，指他舞步奇怪又自大，更在網路掀起一股「一日一GANG」的風潮。

37歲的Rain（鄭智薰）近日經常在社交媒體上發布半裸上身的跳舞片段。（rain_oppa@instagram）

37歲的Rain（鄭智薰）在2002年以唱跳歌手出道，憑強勁的舞技和細小的瞇瞇眼風靡全球，出道短短4年，便踏上具象徵性的麥迪遜廣場花園劇場，舉行演唱會，不愧是「亞洲天王」；2017年1月，Rain宣布與「韓國第一美女」的金泰希結婚，而在同年Rain也推出了《GANG》一曲，當時男團盛行，他的作品並沒有拿取好成績。

韓國網民取笑Rain的《GANG》一曲。（《2018臺北最High新年城》擷圖）

沒有人會永遠喜歡你，用幽默自嘲享受人生

事隔2年多，《GANG》一曲突然被韓國網民拿出來嘲笑，先指歌詞老套又自大：「華麗的燈光纏著我」，又指其舞步十分奇怪，像是在擦屁股、學狗爬，將近40歲還用淘氣的表情，令MV點擊率突然暴升逾1,100萬，網民也留了不少惡評：「這首歌如果早幾年發表的話應該就很難跟金泰希結婚」更大玩「一日一GANG」，拍片諷刺Rain，卻沒想到引來Rain高情商的回應。

Rain早前出演MBC節目《玩什麼好呢？》時，主持劉在錫問到對「一日一GANG」的看法，他表示不生氣，也不難過，指更與金泰希一同看留言：「希望大家不只要『一日一GANG』，而是要照三餐服用，應該要『一日三GANG』…最近比起看綜藝節目，還是看網友的留言比較好笑。」Rain的幽默、高情商獲得不少人讚賞，指明白為甚麼Rain是天王了。

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身為藝人，就是要用各種方式帶給大家娛樂與歡樂。 Rain（鄭智薰）

Rain是「亞洲天王」之一。（rain_oppa@instagram）

高EQ因成長鍛鍊：徵選12次失敗、18歲失去母親

擁有高EQ的Rain，成長並不順利，更在18歲失去母親。

Rain從小便想加入演藝圈，然而他徵選了12次都失敗，原因是像得太醜，還要求他整容，他沒有這樣做，最後遇上恩師JYP（朴軫永）才成功當上練習生，由伴舞做起。

Rain曾在CNN《Talk Asia》分享他的童年，雖父母得到支持，但家道中落，父親跑到國外，母親又患有糖尿病，身為長子，他要扛起責任。曾窮到家中連100韓元（約HK$0.62）都沒有，捱餓5天沒飯吃，更沒錢醫病母，最後母親在他18歲時離開人世。他並不是樂觀小子，也一度自暴自棄，有天他毀壞家裡所有傢俱，卻戲劇性發現母親的存摺與親筆信，她把錢省下來給Rain，叫他好好照顧妹妹。Rain重新振作，憑努力，一步一步登上天王之位，現在更育有兩女，與金泰希過着幸福生活。

按圖看看Rain（鄭智薰）的成長與出道＝＝＞