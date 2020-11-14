韓劇、K-pop風靡全球，為韓星帶來雄厚收入，韓國綜藝節目《年中現場》最近便公開了2020韓國演藝圈「房地產富豪」頭10位，張根碩、全智賢、權相佑等人都紛紛上榜，第1名更坐擁814億韓元（約港幣5.6億）房地產，到底他們有甚麼成功之道？

能賺錢，也要有投資眼光才能愈賺愈多，韓國綜藝節目《年中現場》整合了韓國演藝圈明星的房地產資訊，得出了「2020韓星房地產富豪」頭10位。

▼▼▼按圖即看「2020韓星房地產富豪」頭10位，誰為學習投資放假去地產公司打聽行情？▼▼▼

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Rain金泰希夫婦疫市被稱「善良房東」

39歲的金泰希是「國民女神」，天然美貌，家境富裕，在2017年宣布與小2歲的韓國唱跳天王Rain（鄭智薰）結婚產女，現在是圈中公認模範夫妻，沒想到二人投資也有一手。

二人作風低調，甚少談及甜蜜事，但作為幸福的人，是難收藏，金泰希婚後淡出幕前，直到2020年上半年才有新劇推出，Rain便曾缺席他主持的選秀節目《The Unit》 記者會，原因是忙着照顧太太與女兒，更發聲明希望大家體諒，可見作為新手人夫和爸爸的Rain非常着緊又逗趣。

Rain與金泰希不只重視家庭，就連在疫情期間，向租戶伸出援手，被封為「善良房東」。

▼▼▼按圖即看韓星房地產富豪Rain金泰希夫婦物業與「善良房東」故事▼▼▼

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▼▼▼同場加映：Rain（鄭智薰）從小便想加入演藝圈，然而他徵選了12次都失敗，原因是像得太醜，還要求他整容，他沒有這樣做，最後遇上恩師JYP（朴軫永）才成功當上練習生，由伴舞做起。按圖即看Rain成長與出道（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：在電台主持圈出了不少被大眾公認的愛妻好男人，少爺占低調寵妻金句極浪漫，按圖看看還有哪些「愛妻號」電台主持人（延伸閱讀）▼▼▼