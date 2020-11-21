【暖男爸爸】鄭中基、張可頤主演的ViuTv劇集《暖男爸爸》即將大結局，劇中喪妻的阿榮（鄭中基飾）表面堅強，人前是個貼心的「暖男」，更不時流露幾分以往經典笑片角色的影子。其實他一直未能放下亡妻，不時回到兩人約會的大排檔，透過亡妻的「幻影」得到慰藉，更因此服食抗抑鬱藥，希望「幻影」不要離自己而去。隨著鄭中基的內心戲越多，不少觀眾都表示劇集的風格急轉，由平淡變得沉重。

《暖男爸爸》鄭中基飾演的林世榮千方百計留住亡妻的「幻影」。（《暖男爸爸》劇照）

《暖男爸爸》情節催淚 「情場玩家」背後各有故事？

而張可頤也收到前夫邵仲衡的死訊，情節十分催淚。劇中唯一一對走輕鬆路線的角色大概就是Bianca（陳俞希Hailey飾）及Lantau（強尼飾），兩人都是「情場玩家」，只愛調情不愛談情，一拍即合成為SP（Sex Partner）關係。

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情慾關係稍不慎就「沉船」？

Lantau與Bianca是不少都市人的寫照，生活在香港步伐快，連拍拖也變得速食，有人覺得這種快來快去、不用負責的肉體關係也不錯，各取所需卻又不打擾彼此的生活。不過人非草木，有人抱著「玩家」心態開始，最後愛上對方，越陷越深，這種情況俗稱「沉船」。不少人覺得女性情感豐富，較易「沉船」，在《暖男爸爸》中卻是Lantau先愛上Bianca，曾經「一腳踏三船」的他這次「沉船」沉得相當徹底。

Lantau與Bianca算是劇中最幸福的一對。（《暖男爸爸》劇照）

「閱女無數」仍是A0 SP想變情人先看6大建議

「閱女無數」的他在感情上卻依然是「A0」，他在酒店房內多番試探Bianca心意、對方不找自己時內心惆悵、偷偷觀察對方在交友App上的狀態，如同回到年少時情竇初開的狀態。兩人的關係經歷拉鋸。

不過電視劇的情節又會否成為現實？外媒《Bustle》曾整合予想與性伴侶有進一步發展的男/女生6個建議。

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參考資料：《Bustle》

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