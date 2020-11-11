《暖男爸爸》由鄭中基和張可頤主演，開播至今，大受觀眾歡迎。劇情雖然平淡，但勝在對白夠日常、精警。以下11句「貼地金句」相信也會令你對愛情有另一番體會。

《暖男爸爸》鄭中基演單親爸爸 都市愛情離不開糾纏？



《暖男爸爸》每集30分鐘，格局不大，角色卻很多，鄭中基是單親爸爸，在妻子離世後獨自肩負照顧兒子的責任，身兼母職的他漸漸成為了一位懂得愛的「暖男」，後來遇到了保險顧問張可頤，成了無所不談的交心好友。

鄭中基是單親爸爸，身兼母職的他漸漸成為了一位懂得愛的「暖男」，後來遇到了保險顧問張可頤，成了無所不談的交心好友。（《暖男爸爸》劇照）

《暖男爸爸》親子的戲碼卻不是唯一重點，反而是在都市中打轉的男男女女，各取所需，各自碰壁－出軌、一腳踏三船、離婚、前度糾纏、單身女強人等等，愛情不浪漫，卻十分「貼地」，猶以當中的「金句」對白，充滿智慧！

丈夫「超貼心」也出軌？ 愛情金句論盡男人

羅芷明（張可頤飾）的前夫由邵仲衡飾演，有「Sitting Roger」的別稱，因為他體貼張可頤，為免弄污廁所，願意坐着如廁，眾人羨慕不已，指張可頤能把丈夫「教」得如此聽話。她就回應：

佢屙尿唔出界，唔代表佢對住女人唔出軌囉！ 《暖男爸爸》

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戲內戲外，已單身9年，今年51歲的張可頤的愛情觀也很相似。（《暖男爸爸》劇照）

張可頤愛情觀戲如人生 單身9年寧缺勿濫

時時聽說，初次遇人不淑，是命運不對；再次愛上「渣男」，是自己沒有長大。在劇中的張可頤寧缺勿濫，寧可自己一個，過「自煮」生活，也不想跟曾出軌的丈夫再續前緣，不是不怕孤單，而是時間磨練智慧－你要一個「屙尿唔出界」的男人，還是一個「唔出軌」的男人？

戲內戲外，已單身9年，今年51歲的張可頤的愛情觀也很相似，點擊下圖看張可頤這些年的演出與愛情：

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《暖男爸爸》劇集每集只有三十分鐘，格局不大，角色卻很多，鄭中基是單親爸爸，在妻子離世後獨自肩負照顧兒子的責任，身兼母職的他漸漸成為了一位懂得愛的「暖男」。（《暖男爸爸》劇照）

人呢，要睇佢最低點，佢對人好唔好呀，或者佢做啲嘢有幾咁差，在這時候才可真真正正睇到嗰個人嘅本質。 《暖男爸爸》

鄭中基劇中處世智慧 看人要看「最低點」

那如何才算是成熟的「看人」方法呢？劇中鄭中基飾演的林世榮就與受到老闆壓迫的文凱玲說：「人呢，係要睇佢最低點，時對你有幾好呢，唔使太認真嘅，因為無風無浪、天下太平，正常人都會對人好啦！又唔使成本，又唔使代價。但當一個人喺最低點、最差嗰陣呢，佢對人好唔好呀，或者佢做啲嘢有幾咁差，喺呢個時候先可以真真正正睇到嗰個人嘅本質。」

無論伴侶或友人，怎樣才能判斷他們是否以真誠相對、真誠付出？還要看他們在人生低潮的時候，沒有閒暇「戴面具」時，如何看待自己，要是還能相處，那才算是真正適合。

《暖男爸爸》都市中打轉的男男女女，各取所需，各自碰壁－出軌、一腳踏三船、離婚、前度糾纏、單身女強人等等，愛情不浪漫，卻十分「貼地」，猶以當中的「金句」對白，充滿智慧！（《暖男爸爸》劇照）

我覺得你應該你試下諗啲唔開心嘅嘢，嗌交呀、點樣激氣嘢呀、有冇試過嗌分手呀，諗返起呢啲你都仲鍾意佢嘅話，呢啲就真係愛啦！ 《暖男爸爸》

世上真的有「真愛」？

老掉牙的有一句：「要是你不能接受最差的我，你也不配擁有最好的我。」倒過來解讀，喜歡一個人，是不是也應以這為準則？劇中鄭中基到古董店買戒指給由余香凝飾演的鯨魚，老闆問他是否喜歡她，拋出一套指標：「你一味凈係諗啲開心嘅嘢，你實鍾意佢㗎！我覺得你應該你試下諗啲唔開心嘅嘢，諗返起啲嗌交呀、點樣激氣嘢呀、有冇試過嗌分手呀......如果你諗返起呢啲你都仲鍾意佢嘅話，呢啲就真係愛啦！」

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