男生完事倒頭大睡是死罪？把握「後戲」關鍵6分鐘　提升性愛質素

【性愛迷思】性愛中的前戲宛如一頓飯中的「主菜」那般重要，近年也提倡猶如甜品角色的「後戲」，做愛過後的甜言蜜語或擁抱，延續翻雲覆雨時的親密感，增進兩人感情。理想中的性愛該是如此，但現實中大部份人為生活勞碌，放工拖着疲憊身軀，渴望在性愛中「做足全套」許多時只是有心無力。

男生完事倒頭大睡，令女伴感覺「被遺下」，總是懷疑對方對自己「有性無愛」？（《下輩子我再好好過》劇照）

Girls's talk抱怨 擔心男生「射後不理」

因此每次Girl's Talk，總會有女生抱怨男朋友做完愛後就倒頭大睡，上一秒如膠似漆，下一秒宛如陌路人，讓女生不禁開始胡思亂想，到底另一半對自己是否「有性無愛」，甚至開始質疑對方會否「射後不理」。有些女生卻抱持另一看法，經歷激烈的「雙人運動」，自己也可以已經筋疲力盡，想睡也只是人之常情。

台灣護理學博士許藍方在YouTube影片解構男性做愛後倒頭大睡的行為，為一眾男士平反。

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許藍方博士直言女生重視親熱過後有沒有被愛的感覺。（影片截圖）

性愛中的「後戲」到底有多重要？加拿大貴湖大學 (University of Guelph)的性學教授Robin Milhausen曾經做過一項有關性愛「後戲」的研究，結果發現女性對性愛的滿足度取決於男性完事後的行為。

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參考資料：Cision Canada

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