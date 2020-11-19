暖男爸爸｜張可頤懷疑夫出軌　Check手機與信任伴侶　如何取平衡

《暖男爸爸》大受歡迎，對白「貼地」貼心，其中一幕張可頤飾演的羅芷明質問丈夫，十分深刻。原來情人大忌「Check 手機」，不一定是過份行為？

《暖男爸爸》其中一幕，張可頤飾演的芷明質問丈夫，拋出自己的電話，跟他說他可以隨便看她的Whatsapp、Instagram等等，說：「這就是信任。」（《暖男爸爸》劇照）

《暖男爸爸》張可頤霸氣解讀何謂信任 不在「Check 手機」

張可頤飾演的羅芷明懷疑丈夫Roger出軌，要求讓她看看手機。Roger卻質疑，二人最可貴的地方就是信任，從來不屑看對方的手機。而張可頤則拋出自己的電話，跟他說他可以隨便看她的Whatsapp、Instagram等等，說：「這就是信任。」

Roger最後只好承認出軌，但否認發生親密關係，而張可頤最後說：「你有沒有跟她做過甚麼，都不重要了。因為現在只要閉上眼睛，我就只看到你跟她上床的畫面。」最後決定離婚離去。

張可頤丈夫默認出軌，最後決定離婚。（《暖男爸爸》劇照）

「Check 手機」是相戀大忌？男生最討厭的是⋯⋯

要不要「Check 手機」，一直都是情侶間熱烈討論話題。一方總說，信任要靠「Check 手機」來建立，那還有甚麼意思；也有人會反駁：「君子坦蕩蕩，事無不可對人言。」

即使張可頤為「Check 手機」提出霸氣的解讀，但也有人認為「親密」與「黐身」只是一線之差，而「Check 手機」更是「大忌」，一來不信任，二來時時查看自己行蹤是「黐身」表現，令男生避之則吉。筆者在《Reddit》分享中歸納了7大特徵，看看會否似曾相識。

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相處太膩人 小心傷人又傷己



以上7種「黐身」表現，很多時都令伴侶難以適從。不過，最重的還是當你太膩人，心思與時間都放在對方身上，便沒有時間留給自己，沒有空間讓自己學習與思考，那當然是惡性偱環—當你把所有都壓在對方身上的時候，那失去他當然似是地球停轉丶失去所有，甚至會產生更多的懷疑與不信任。

最重的還是，當你太膩人，心思與時間都放在對方身上，便沒有時間留給自己，沒有空間讓自己學習與思考，那當然是惡性偱環。（《暖男爸爸》劇照）

你對他的懷疑，未必源自你太過依賴；但你愈是依賴，對方一個小舉動就容易引起你的懷疑。信任不應被濫用，但在此之前，它必先同時建基於你的自信之上。

下次想Check對方電話之時，不妨先諗一諗，你是否缺他不可，是出於純粹慣性不安，還是合理懷疑。或許你可為段關係找到另一條出路。

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參考資料：Reddit

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