【吳宗憲｜愛情】台灣節目主持人吳宗憲（憲哥）近日拍攝節目時撞車，幸只是皮外傷，休息兩天星期日便回錄影廠。吳宗憲（憲哥）主持節目無數，字字珠璣，早前在節目《台灣亮起來》時，卻鮮有地談到家人與妻子，真情流露，直言：「我不是好老公。」

吳宗憲於近日拍攝《綜藝玩很大》時發生車禍，頭盔全碎，拍擋林柏昇事後把吳宗憲受傷的照片放在社交媒體上，幸好他沒有大礙，行動自如。（《台灣亮起來》劇照）

急答應患癌妻3個願望 吳宗憲節目割白：「我不是好老公。」

吳宗憲工作認真，十分「搏命」，多年來卻緋聞不斷，與妻子張葳葳結婚30年，卻稱為了事業而隱瞞多年，二人育有3女1 子，都已長大成人。吳宗憲近日在節目《台灣亮起來》中，鮮有地收起幽默，深情剖白：「我不是好老公。」

吳宗憲在節目中分享，指自己結婚生子時，只是綠葉的角色，於是花大多時間拼搏事業，對妻子總是少了倍伴。他說：

好老公需要陪伴啊，如果妳老公做7個綜藝節目，你還想跟他吃一頓晚餐，你覺得可能嗎？ 吳宗憲

直到2009年，吳宗憲妻子罹患乳癌，在最後一次化療時太痛苦，曾想放棄治療，為了說服妻子到醫院，於是他答應了妻子的3個要求－第一個就是希望他成為基督徒，而他跟妻子說：

第 一個是我最不可能答應的，我都這麼爽快了，妳看我以前都答應你 一萬個願望了，哪還差這兩個？ 吳宗憲

▼▼▼點擊看吳宗憲「麻甩佬」愛情觀，或會令你對男女關係有新了解▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

吳宗憲「麻甩」愛情觀：男人不需愛只需要懂他，因為男人都是畜生

吳宗憲說起患癌妻認真深情，但在其他綜藝節目中的吳宗憲說起愛情，卻十分「搞鬼麻甩」，對他來說，男人只有兩種，一種是劈腿，一種是劈腿未被抓到，不知是否與他當年疑似與陳孝萱出軌的傳聞有關？

30年婚姻低調撲索迷離 曾想盡方法要離開演藝圈照顧家人吳宗憲對於婚姻關係，一直保持得非常低調。大女兒吳姍儒（Sandy）1990年出生，現年30歲也是綜藝節目主持，更曾成為史上最年輕的金鐘女主持人。早年，吳宗憲並沒公開與張葳葳的戀情，甚至到2000年二人關係才正式曝光。吳宗憲即使近年被問及妻子，他都曾以「各過各的」，以及名下物業多不一定要同住為由，沒有正面回答婚姻狀況。▼▼▼點擊看吳宗憲時時在社交媒體上「放閃」，緋聞不斷的他其實十分愛家？甚至自爆曾想盡方法離開演藝圈多陪家人？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

其他文章：

▼▼▼點擊看《暖男爸爸》「貼地」金句，最適合愛情中曾受挫的你▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼點擊看Netflix大受歡迎浪漫喜劇《Holidate》「啜核」愛情對白，說穿男女戀愛心理？▼▼▼