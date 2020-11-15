【Holidate｜愛情喜劇】《節日限定之戀》（Holidate）在Netflix上架以來，長居本港最受歡迎10大電影。過節總要看些「爆谷片」，看男男女女從曖昧變情人，填補現實中許許多多不浪漫。

現實中，情人過節總有過節？過節易「脫單」，卻也最易成水泡？

Netflix新上架的《Holidate》（節日限定之戀），是節日「爆谷片」不二之選。（《Holidate》劇照）

Netflix浪漫新戲《Holidate》 金句看穿男女戀愛心理

每逢節日，總想找套「爆谷片」，讓腦袋「停轉」一會兒，只為娛樂，而Netflix新上架的《Holidate》（節日限定之戀），就是不二之選。

男女主角，Sloane (Emma Roberts飾)與Jackson (Luke Bracey飾）為了不想單身「過節」，於是便約法三章，只當節日情人，便不怕節日落單，也不怕親戚追問。

（內含劇透）

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為何每個人都懷疑 單身女子不快樂？



Sloane年過三十，連弟弟也準備結婚，她質疑：「為何每個人都懷疑一個單身女子不能快樂？」而Jackson則是典型的不想定性的男生，說：「我嫌倦了與女友過節，太大壓力了，每年我都成了準備不足的爛人。」於是兩個怕麻煩的人，一拍即合。不過，既是「爆谷片」，當然比現實浪漫許多，比起成為「SP」，互相取暖，最後他們愛上對方，成為情侶。

不過，比起追究結局是不是過於陳腔濫調，筆者覺得Sloane媽媽Elaine的一句更「啜核」。Elaine是典型媽媽，看不過女兒年過三大也未婚，跟Jackson說：

她不需要多一位朋友，她需要一位丈夫，一位伴侶。一個法律承認的人，在她化療時伴在她身邊。 《Holidate》

寂寞找個伴，當然十分容易，不加思考的話，也許生活也會快活許多。不過，你是要找人「過節」，還是找人「過世」？準則或多或少都有點不一樣吧。

Netflix新上架的《Holidate》（節日限定之戀）中的對白十分「啜核」！（《Holidate》劇照）

他約你過節「有目的」？小心別當「節日水泡」

男女朋友一起「過節」，最易有過節；那曖昧中的男女相約慶祝，又是不是特別容易「出pool」、格外甜蜜？

Wendy L. Patrick就在《今日心理學》中撰文，寫到節日氣氛鬧哄哄，與流行文化把單身過節與寂寞劃上等號，令人更易在佳節時隨便找個人作伴，熱鬧散去，熱情也隨之然散去。她指出，看他／她如何跟你慶祝聖誕節，便可知他是不是當你「節日水泡」：

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