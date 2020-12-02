據報張家輝與關詠荷近日以5,800萬沽出，位於跑馬地豪宅地段的逸廬單位，有指成交呎價更創下同屋苑新高，有指張家輝與關詠荷在帳面上，更獲利高達約2,872萬。而張家輝與關詠荷兩人除演技精湛出眾與投資物業有道外，他們經營家庭與婚姻更有自家一套，也是圈中公認的模範夫婦。

張家輝與關詠荷兩人於2003年結婚，06年關詠荷誕下女兒張童（Brittany）便逐步減少幕前演出，專心陪伴女兒與照顧家庭。(《金裝四大才子》劇照)

網絡上曾流傳一句說話：「有一種愛情叫張家輝與關詠荷」，好像凡是張家輝的名字也會與關詠荷緊連在一起，而關詠荷好像也離不開張家輝。

張家輝與關詠荷兩人於2003年結婚，06年關詠荷誕下女兒張童（Brittany）便逐步減少幕前演出，專心陪伴女兒與照顧家庭，而張家輝亦一直堅持心中的「電影夢」，即便已成為「七料影帝」，也不斷追求演戲上的進步，而成功男人的背後總少不了一個好女人，那人便是關詠荷了。

【按圖看】關詠荷以往曾被網民稱為「90年代末無綫電視一姐」，更是一位「親切如姊妹」的女演員，而關詠荷過去也演出過多部經典劇集▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

從前極愛演戲 2度流產終以42歲高齡喜獲女兒

有指張家輝與關詠荷兩人因拍攝《龍在江湖》而相識。 (VCG)

56歲關詠荷是小數90年代初，不是透過參加選美比賽而入行的女星，但關詠荷擁有的氣質美貌也不輸當時的選美冠軍。起初關詠荷在亞視拍劇時，已比起同期的伍詠薇與萬綺雯有更多演出機會，後期加入無綫拍劇後，更令關詠荷的事業踏上頂峰。

最初我也極不習慣，內心有點忐忑，偶爾會心癢癢想拍戲。 關詠荷（Esther）

關詠荷自2006年誕下女兒後，這14年來關詠荷都是處於半退隱狀態，將大部分時間投放在家庭上，只是近年來關詠荷偶爾戲癮發作，才會短暫重回幕前，至今關詠荷已7年沒有拍劇了。關詠荷曾2度流產，最後才以42歲高齡誕下女兒，得來不易的孩子也令關詠荷更重視家庭。

▼▼▼【按圖看】張家輝分享2次得悉關詠荷流產時，他的反應與情景，令人心酸▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

眼中不應只有劇本 學會放下可體驗與擁有更多的？

關詠荷當年拍攝了多套深入民心的電視劇，也令她獲得很多人氣，但關詠荷生下女兒後便開始慢慢減少幕前演出。(VCG)

關詠荷在90年代初轉投加入無綫電視發展後，參與多套的輕鬆小品與賀歲劇，如《開心華之里》、《苗翠花》、《美味天王》和《醉打金枝》等，令關詠荷深入民心，而關詠荷在劇集《陀槍師姐》中飾演「娥姐」一角時，她精湛演出除被網民稱為「90年代末無綫電視一姐」，更是一位「親切如姊妹」的女演員。

從前我注視的只有劇本，今天我放眼的是世界。懂得放下，擁有的，也許更多！ 關詠荷（Esther）

我是那種每次只能專注做好一件事的人，凡事亦喜歡親力親為。所以，如要我既要投入工作，又要處理家事，自問真的沒有一心多用的本領。 關詠荷（Esther）

關詠荷曾2度流產，但最終關詠荷以42歲高齡喜獲女兒。(VCG)

關詠荷面對自己喜歡的演戲事業，最後也甘願為家庭而犧牲事業，放下她愛的劇本世界，將重心放在家庭，這也令關詠荷從照顧家庭與維護婚姻中體驗，其實人生還有很多方面需要探索，她在訪問中也透露過在照顧女兒時，也給她機會明白何謂生活，她從前事事不會，又不會做家務，從一個甚麼都不會的人，到現時學會妥當安排生活與家庭事，這也是她在劇本中體驗不到的，她也謂既然想令家庭更好，自己又不能與事業同樣兼顧的時候，她最後還是選擇家庭。

張家輝與關詠荷在家庭中裏應外合 不打擾的溫柔是一種體貼？

關詠荷曾在訪問中說過：「覺得女性到了某一個年紀，結了婚有了家庭，是要作出一點讓步的。」。(VCG)

張家輝之所以能夠在事業上無後顧之憂地衝拼，很大程度也是關詠荷在家庭上與他裏應外合。張家輝在節目《魯豫有約一日行》中提到關詠荷與他一樣，都是一個話不多的人，平日也不會過問他許多事情，而這個不打擾的體貼正是張家輝所嚮往。

不是不想陪他出席，只是怕他分神，畢竟他（張家輝）要面對賽果，心情已經夠緊張，我不想他再費神照顧我。 關詠荷（Esther）

雖然張家輝近年也屢次出席眾多電影頒獎禮，但卻甚少看見關詠荷動身陪張家輝出席典禮，但其實這也是出自關詠荷的細膩心思，不想張家輝在緊張賽果同時，還要費神擔心她各種，而最好的陪伴也是那種不打擾的溫柔。

難怪張家輝因電影《激戰》獲得最佳男主角時，也分享說：「多謝女兒帶給我很多歡樂，老婆一直帶好多幸福給我，令我可以專心工作，給我一個完美的家庭。」他也曾提到：「愛情很重要，在人生中不可缺少的泉源，有愛情的人，才更完整！」皆因有關詠荷那麼善解人意，又體貼丈夫工作，更願意捨去自己事業的女人，是多麼的難得！

資料來源：《魯豫有約一日行》，《騰訊視頻》

▼▼▼同場加映：【按圖看】也許相愛很難，但難在是面對身邊相處多年的伴侶離世時，所面對的痛心，而現年88歲寬胡楓深愛初戀亡妻逾半世紀，面對生離死別時，他心如刀割，更說：「她是我一生摯愛」（延伸閱讀）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【按圖看】娛樂圈生活紙醉金迷，不少女星進入娛樂圈後也發現其實要找到一段幸福愛情其實便不容易，現年44歲的袁彩雲，當年便為愛而甘願退出娛樂圈，下嫁她口中所說的：「不合格的情人，超讚的丈夫！」（延伸閱讀）▼▼▼