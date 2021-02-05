為何一直無法脫單？8種讓男生嚇跑的女生類型：拜金、迷信是大罪

撰文： 正向戀愛學 最後更新日期： 2021-02-05 09:58

最近好友小艾遇到了感情問題，原本發展得好好的、看來即將要在一起的對象，卻在一次約會後忽然峰迴路轉大砸鍋。她不知道該怎麼辦，因此在群裡協助，我們雖同情且擔心她，但還是很直接地告訴她的行為和講的話成了最容易嚇跑男生的幾種類型之一，連一個男生朋友都很直接的說：「沒救了。」這八種容易嚇跑男生的類型，妳是其中一種嗎？

按圖看八種讓男生嚇跑的女生類型▼▼▼

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類型1：小劇場瘋婆款

這大概是很多男生（不論國籍、年紀）最害怕的一種類型，也常常把後面講的幾種類型集大成變成最恐怖的一種，如果你常常做一些很瘋癲、不經大腦思考、情緒化、一下這樣一下那樣，小心你已經成為嚇跑男生的。

我聽過一個故事是，某個朋友跟女友說他要去拉斯維加斯幫兄弟辦單身派對，女友說：「不准去！」他覺得不合理，還是決定要去，結果女生直接在高速公路上時速120公里時，威脅要跳車，而且還真的差點要開門了， 更加深了朋友決定遠離這女生。

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類型2：心口不一、圖文不符

嘴巴說一套、行為又是一套會讓人不知所措，也讓腦袋比較直的男生覺得這人怎麼這麼難搞。

這次我們的朋友小艾就是犯了這個錯誤，她明明很喜歡對方、對方也喜歡她，雙方都明講了，卻一直跟對方說「我們可以做朋友就好了啊」、「不想讓你為難」等等的話，男生真的會滿滿的黑人問號。

類型3：揮霍拜金小姐

這點因人而異，當然也是有人家財萬貫不怕妳花，只怕你不花。但我想大部分的男生都不會希望女生跟他在一起是為了他的錢、或花盡他的錢。國外有YouTuber就進行過這樣的實驗，在路邊跟女生搭訕，女生一開始拒絕或說明自己有男友，結果一看到男生走向名貴的跑車，馬上變臉說自己跟男友不是認真的，轉而問說：「這是你的車嗎？」、「要帶我出去兜兜風嗎？」

這種因為對方有錢而貼上去的女生，很多男人們也是避之唯恐不及啊！

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類型4：控制狂柯南

對方一不接電話、不回訊息就瘋狂傳簡訊、奪命連環摳也是很恐怖的一種特質。有些女生因為擔心對方劈腿或跟別的女生曖昧，而常常偷查對方手機和通訊軟體，甚至時不時就檢查發票，看對方去哪裡了， 這也不是很妥當的行為。如果發現有異，應該坐下來溝通討論，而不是當個小柯南，偵查對方的行蹤。

類型5：卸妝前後判若兩人

有個朋友看了新聞上模特兒卸妝前後的照片說：「化妝真是女生的妖術」。現在好多卸妝影片真的是讓人嘖嘖稱奇，修容、放大片、雙層假睫毛、假雙眼皮…等等都可以讓一個女生變成另外一個人，我不說「變漂亮」，因為那樣的漂亮只是把自己打造成世俗喜歡的樣子，我認為每一個人自己的獨一無二的特質才是最漂亮的，我在之前的文章〈每個人都可以是漂亮的。〉也有講過，其實健康、自然、選擇適合自己的打扮就會是漂亮的，而不需要像戴上一個面具一樣，否則若吸引到喜歡這副面具的男人，等你拆掉面具真的會嚇死他。

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類型6：認真魔人

沒有幽默感、開不起玩笑、對於任何事情都過於認真看待常常也是一個致命傷。伴侶之間還是需要一些彼此的默契，才會更有情趣。 其實這點不限於女生，男生沒有幽默感也是蠻扣分的。

還有一種才認識就想嫁給對方、開始規劃未來生活，確定關係不是錯事，但別用咄咄逼人的方式逼對方做出承諾，或是確認關係，男生會想說我們才在約會的階段你就這樣，那在一起之後不就什麼事情都要糾結。

類型7：太髒亂或太有潔癖

這也不限於男女，但我覺得髒亂在女生中是一個比較不常出現的特質，可能會有點亂，但加上髒就真的蠻少的。通常一開始約會不會發現這點，但當有一天兩個人在一起，你／妳展現了「真實的房間」，又髒又亂，如果再加上味道，往往會讓對方很想逃走。

有潔癖就是天秤的另一端，過猶不及都不好，曾經聽過一個故事是男生邀請女生去家裡吃飯，卻不能在餐桌上吃，要在廚房吃，因為他說盤子有熱氣會在桌上留下水漬；不能在客廳喝飲料，因為水滴滴到沙發要清，遇到這樣的人，除非兩個人的潔癖相當，不然真的沒有辦法繼續下去。

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類型8：迷信和沉迷於算命

每個人有自己的宗教信仰，虔誠與否也是因人而異，但有事沒事就去算個塔羅牌、抽籤、找靈媒、打小人、或是完全依照星座運勢行事，對方不知道就算了，如果在聊天過程也一直陳述「算命老師說......」、「我們的八字......」、「最近工作有點不順，一定是犯太歲」、這類的，會讓對方覺得在一段關係中，算命老師的重要性好像比兩個人還大。

世界上本來就是青菜蘿蔔各有所好，一定有人會愛上你的瘋狂、喜歡你的髒亂、不在乎你的妝容，不是所有事情都有這樣男女差異，我也看過某些男人不喜歡太強勢、太聰明、賺太多錢、太漂亮、太容易把到的女人......等等。

而我所說的是一個更偏向大眾的普世觀點，在期待建立一個健康、完整、正向的伴侶關係的前提下，讓自己變成更有自信、獨立、理性和健康的女人，而不是迷信、髒亂、盲目的瘋婆子。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】