心理測驗｜8種指甲形狀揭個性　圓形者是交際高手　方形者最頑固?

【心理測驗】早前日本節目《月曜夜未央》介紹一個心理測驗，只要打開手掌再根據指間的距離，便可快速得知一個人的性格特徵？但原來除了手掌與指間的距離可反映一個人的性格外，原來透過觀察指甲形狀，也可以得知對方深藏的獨特個性？