心理測驗｜8種指甲形狀揭個性　圓形者是交際高手　方形者最頑固?

撰文：黃伊玲
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【心理測驗】早前日本節目《月曜夜未央》介紹一個心理測驗，只要打開手掌再根據指間的距離，便可快速得知一個人的性格特徵？但原來除了手掌與指間的距離可反映一個人的性格外，原來透過觀察指甲形狀，也可以得知對方深藏的獨特個性？
不少女生也有弄指甲的習慣，而原來透過指甲形狀便可以輕易得出對方的獨特個性？(skuukzky@IG)
近日日本網上流行一個「指甲人格診斷」心理測驗，只需要從8種指甲形狀中，找出最接近自己的形狀，便可輕易揭示你的個性特點，而心理測驗也提到圓形指甲的人，做事個性也如圓形般面面俱圓，做事待人非常圓滑？那不知道屬尖長型指甲的人，個性也是不是尖銳難相處呢？
▼▼▼【按下圖查看心理測驗結果】▼▼▼
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▼▼▼同場加映：【按下圖：更看多心理測試】洗澡時的小習慣或動作都能夠反映出你的內心世界與個性？當中愛花更多時間在浴缸享受熱水的人，個性更外向？（延伸閱讀）▼▼▼
問題：以下9種的洗澡習慣，哪種是你經常會做的呢？
A：邊洗澡邊唱歌
B：一邊刷牙一邊淋浴
C：長時間舒服地泡澡
D：淋浴時心裏列出計劃清單
E：快速地洗完澡
F：特別喜歡洗冷水澡
G：一邊洗澡一邊發夢想東想西
H：常用沐浴球洗澡
I：不試探水溫便直接洗澡
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▼▼▼【按下圖更看多心理測試】除了個人日常的生活習慣、行動可以反映一個人的個性外，有時候一個人的直覺反應，也可以直接反映出一個人的戀愛傾向？（延伸閱讀）▼▼▼
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資料來源：《serendipity-japan.com》