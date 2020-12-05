佘詩曼也許是最為人熟悉的1997年港姐3甲，然而，當年的冠、亞軍曾陷入一場三角風波轟動一時，而在那三角關係「勝出」的「四料港姐」冠軍翁嘉穗（Virginia），自1999年閃嫁海馬牌床褥創辦人鄔友正後，便專心相夫教子淡出幕前。近年翁嘉穗不時在網上分享自己位於中半山複式豪宅，加上翁嘉穗大兒子鄔謨雲（Jason）早年更獲得香港舉重健力總會比賽的冠軍，兒子懂事與生活無憂的翁嘉穗，可說是生活美滿無風無浪，更是人生勝利組典範。

前「四料港姐」冠軍翁嘉穗（Virginia）自1999年閃嫁海馬牌床褥創辦人鄔友正後，便專心相夫教子淡出幕前。(翁嘉穗 Virginia Yung@FACEBOOK)

現年46歲的翁嘉穗（Virginia）在1997年以海外佳麗身份參選香港小姐競選，當時翁嘉穗清秀且具特色的樣貌，也讓翁嘉穗撃敗當年一同參選奪季軍的佘詩曼，大熱奪得冠軍外，翁嘉穗更同時獲得「東方美態大獎」、「最上鏡小姐」與「都會魅力小姐」獎，而成為當晚大贏家的翁嘉穗，原來也深深吸引着富商丈夫鄔友正的青睞，後來翁嘉穗更成為鄔友正的妻子，更相愛同行21年。

不過，翁嘉穗（Virginia）與鄔友正當時閃婚的戀情，卻惹來「鄔公奇案」，戀情也轟動全城，成為當時的娛樂熱話。

有傳翁嘉穗是橫刀奪愛？ 與同屆亞軍李明慧發生「鄔公奇案」事件？

翁嘉穗除在1997年奪得港姐冠軍外，更獲得「東方美態大獎」、「最上鏡小姐」與「都會魅力小姐」獎。（VCG）

翁嘉穗（Virginia）作為擊敗同屆參選的佘詩曼，或許翁嘉穗事業不及余詩曼般大紅大紫，擁有極高人氣。但翁嘉穗在愛情婚姻上似乎比佘詩曼更「轟動」。

當年據聞「七海化工集團」主席鄔友正是1997年香港小姐比賽贊助商之一，有傳那時亞軍李明慧在參選期間認識鄔友正，並有指兩人只認識10天便訂婚，因李明慧向外界宣布自己與鄔友正的定情鑽戒，準備同年8月嫁入豪門，並跟無綫解約。誰不知訂婚消息公布不消一陣子，媒體便傳出同屆冠軍翁嘉穗正秘密地與鄔友正約會，更對外宣布自己才是鄔友正的「正牌女友」。

前港姐亞軍李明慧曾對外宣稱收到當時富商鄔友正定情鑽戒，更表示兩人會在同年8月成婚。（電視畫面）

有報導指，當時鄔友正接受其他傳媒訪問時，坦承與李明慧之間有問題，更不排除與翁嘉穗有發展機會。當年翁嘉穗則極力否認是第三者，另一邊廂鄔友正亦否認與李明慧婚期一事，而翁嘉穗這件與應屆港姐爭奪嫁入豪門一事，更成為城中熱話，當年鄔友正也向多為曾作出批評的藝人發出律師信，並告他們誹謗，當中包括曾志偉、張智霖、袁詠儀、伍詠薇、陳煒和呂良偉等人，所以那時傳媒更把翁嘉穗橫刀奪愛一事，稱為「鄔公奇案」。

處於風尖浪口輿論的翁嘉穗，最後則在1999年下嫁年長自己20歲的富商男友鄔友正，而婚後翁嘉穗淡出幕前，並專心打理家庭。

【按圖看】翁嘉穗（Virginia）雖然已46歲，但翁嘉穗卻被不少網民大讚狀態大勇，身材與樣貌與當年也沒有多大分別，也看不出已是兩子之母！▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

風雨過後平淡便是幸福 與丈夫同愛小孩 愛親自下廚表愛意

前「四料港姐」冠軍翁嘉穗（Virginia）雖然已46歲，但不論是身材還是樣貌還是保養非常得宜。(翁嘉穗 Virginia Yung@FACEBOOK)

翁嘉穗與丈夫鄔友正經歷過輿論風波後，他們反而在風雨過後感受到平淡中的幸福。翁嘉穗於婚後1年，為丈夫誕下大兒子鄔謨雲（Jason）後，便一直在美國貼身照顧家庭，也只是偶爾出席時裝品牌活動與慧妍雅集活動等，其餘時候都是把時間分配給家庭。

其實我同丈夫一直都想有BB，因為想囝囝有個伴。 翁嘉穗（Virginia）

翁嘉穗曾在訪問中透露過，自己與丈夫鄔友正都是愛小朋友之人，雖然翁嘉穗與丈夫年齡相差20年有多，但感情卻甜甜蜜蜜，並沒有隔膜。翁嘉穗更在2015年以41歲高齡為丈夫誕下次子，而生活富泰愜意的翁嘉穗更愛上親自下廚，平日除在社交網絡上分享自己運動瘦身的習慣外，更會分享自己所下廚的「嘉穗廚房」菜式，與網民交流心得外，也同時盡顯自己滿有愛意的菜式。

翁嘉穗（Virginia）經常在網上與網民分享自己所煮的菜式。(翁嘉穗 Virginia Yung@FACEBOOK)

前些時整炸雞有油彈落去頸的位置，起初雖然有點痛，但一直不以為然。 翁嘉穗（Virginia）

買餸時，我會帶她（傭工）一齊去幫忙拿東西，但揀材料也是我自己揀。 翁嘉穗（Virginia）

而翁嘉穗曾接受其他媒體訪問時透露，做舉重運動的大兒子最愛吃肉；丈夫鄔友正喜愛吃香口的食物；而細仔則不愛吃肉，只愛吃魚、菜和豆腐等食物。但翁嘉穗卻沒有因為這樣而假手於人，只把烹飪責任交給傭工，除因為是翁嘉穗愛下廚之外，也是翁嘉穗想讓家人與丈夫從食物中感受她滿滿的愛，而一個女人不介意自己手濕與冒着被油弄傷的危機，願意花數小時，甚至一整天埋頭苦幹地在廚房，為的就是做出一道丈夫或是孩子愛吃的菜，相信這便是翁嘉穗對於婚姻的愛與付出，也是她與丈夫鄔友正恩愛多年的秘訣吧！

【按圖看】翁嘉穗（Virginia）不時與網民分享自家菜譜，名為「嘉穗廚房」菜式，而翁嘉穗更為家庭而去鑽研廚藝。▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

同場加映：【按圖看】雖然不少藝人也在娛樂圈面對風風雨雨，但愛情卻為胡楓帶來另一番的支持與鼓勵，甚至為胡楓冠上「情深男」稱號，因胡楓深愛初戀亡妻逾半世紀，也表示生離死別心如刀割：她是我一生摯愛。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

▼▼▼【按圖看】娛樂圈生活紙醉金迷，不少女星進入娛樂圈後也發現其實要找到一段幸福愛情其實便不容易，所以現年44歲的袁彩雲，當年便為愛而甘願退出娛樂圈，下嫁她口中所說的：「不合格的情人，超讚的丈夫！」（延伸閱讀）▼▼▼