@Cosme日本2020美妝大賞﹗10大人氣王第2位　同奪化妝水組別冠軍

日本@Cosme藥妝排行榜是女生入手護膚品、化妝品與身體護理產品前的購物指南，當中不少進榜的護膚品與彩妝產品都是深受當地女生歡迎與推薦。近日「@Cosme 2020下半年度美容大賞排行榜」榜單剛釋出，剛好遇上黑色星期五減價折扣期，想購入新一批冬季護膚品和化妝品的女生，便可以參考以下日本@Cosme的2020下半年美容大賞結果吧！

日本@Cosme的藥妝排行榜包括不同種類的化妝品，每隔半年便會從眾多的藥妝品中，挑選出10件藥妝品，組成不同的大獎，如綜合大獎（Grand Prizes）等。(@COSME.COM)

由於護膚品、化妝品與身體護理用品經常推陳出新，所以日本@Cosme除會定期推出由網站用家票選和評分最高的藥妝排行榜外，也會每半年公布各個類型化妝品與藥妝品的頭10位排行榜榜單，並眾多件藥妝產品中，分別各選出10件成為「綜合大賞」（Grand Prizes)與「殿堂大賞」（Hall of Fame）。

前者「日本@cosme 綜合大獎（Grand Prizes)」是根據2019年11月1日至2020月10月31日期間，從會員評論及932,148件產品中，並綜合出護膚、潔面、美妝與美容工具、經典產品、新上市產品等不同類別大獎的結果後，再表揚全年最受消費者歡迎的10件產品。後者「殿堂級大賞（Hall of Fame）」顧名意義是一個「重量級」的獎項，入選的產品至少要在@Cosme 各個部門大賞中獲得3次第1位的產品，可見入圍的產品都是深受日本女性歡迎。

日本知名美妝網站@Cosme每半年便會公布1次「新人賞」。(日本@cosme)

不過，日本@Cosme推出的排行榜涉及種類其多，筆者便整理出2020下半年的「綜合大賞」和「殿堂大賞」入圍榜單外，也整合了基礎保養類的洗臉、卸妝；彩妝類的粉底與防曬的3甲榜單，而當中上榜的產品除了專櫃品牌的產品外，更有不少是開架品牌，相信日本@Cosme下半年的藥妝排行榜總結名單，必定會讓不少女生感到驚喜。

【按下圖看】「日本@Cosme 綜合大賞（Grand Prizes）2020下半年排行榜」的第10名至第1名，@Cosme 2020下半年香港綜合大賞冠軍竟然在此不上榜，明顯港日女生喜好不同▼▼▼

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【按下圖看】「日本@Cosme 殿堂大賞（Hall of Fame）2020下半年排行榜」的10件入圍產品，都曾在各個部門大賞中獲得3次第1位▼▼▼

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這次日本@cosme的藥妝排行榜除了公布各10款獲得@cosme綜合大獎（Grand Prizes）和殿堂大賞（Hall of Fame）的產品外，更分別釋出各項藥妝品的「部門賞」，以下筆者便為整合部分女生常使用的藥妝品，進行重點介紹，當中包括基礎保養類：潔臉、化妝水、卸妝；彩妝類：防曬與底妝產品的頭３位榜單！

【按下圖看】日本@Cosme基礎保養類「部門賞」：潔臉產品、化妝水、卸妝的3甲榜單▼▼▼

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【按下圖看】日本@cosme彩妝類「部門賞」：防曬與底妝的TOP3榜單▼▼▼

同場加映：

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資料來源：日本＠cosme