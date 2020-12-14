【李麗珍愛情】《女人俱樂部》於深宵時段重播。劇中成熟版朱莉由一代「性感女神」李麗珍飾演。李麗珍情路坎坷，更因為情所困而抑鬱，幸後來為了女兒，與得朋友支持，堅強地走過傷痛。

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李麗珍情路崎嶇 54歲始明白堅強之道：失去了愛情 日子都總要過

今年54歲的李麗珍，愛情跟她的事業一樣顛簸，事業上，由純真少女形象，轉拍三級片，後來又轉戰歌壇；愛情上，她曾結婚，誕下女兒後數年離婚，半生經歷許許多多離離合合，去年生日時在IG中有感而發，終明白堅強之道－失去了愛情，日子都總要過。

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30歲急結婚 曾因感情陷抑鬱：我終於都開竅

李麗珍於節目《一切從失婚開始》談到半生唯一的婚姻，指當年跟拍拖3月的許願結婚，只覺得30歲便要結婚，婚後第二年便誕下女兒，現在回憶，不覺懷念，只覺女兒是她的支柱，使命是女兒養大成人。而她也在去年生日時分享近況，有感而發，寫道：「之前過着一塌糊塗嘅感情生活，使得自己抑鬱了很久⋯⋯我終於都開竅，明白到日子都總要過，失去了愛情，但原來身邊還有一班支持我的人，終於明瞭自己並不孤單，多謝朋友們。」最後寄語：「不用怕，再難過的都會過。」

風風火火，雨過天晴，失婚未必不堪。反倒是重新振作一刻，找到了全新的力量，再次重新出發。

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