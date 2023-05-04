查理斯三世（King Charles III）加冕禮會在當地時間6日早上11時於西敏寺舉行，當天查理斯三世會與王后卡米拉乘坐馬車由白金漢宮到會場西敏寺。查理斯三世在與王后卡米拉再婚前，曾與戴安娜王妃有過一段婚姻，但最後卻背戴妃出軌卡米拉，與戴安娜王妃離婚後再迎娶卡米拉。外界一直言卡米拉的美貌不及戴安娜王妃，到底她有什麼魅力能奪得查理斯三世的歡心？



戴安娜王妃苦戀查理斯三世！婚姻無性無愛 未曝光錄音揭女人最痛

查理斯三世加冕禮︳《王冠》第4季聚焦三角戀 有心刻劃卡米拉成惡人？

Netflix劇集《王冠》第4季曾講述在戴安娜王妃、查理斯三世與卡米拉王后的三角戀，劇中查理斯一直跟卡米拉藕斷絲連，白金漢宮前新聞祕書Dickie Arbiter則指出劇中描述，與他所見所聞的事有所不同？

▼▼▼點擊看白金漢宮前新聞祕書Dickie Arbiter指出劇集《王冠》失實之處▼▼▼

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《王冠》中的卡米拉與查理斯三世被描繪成不為人討好的角色，劇集或許「加鹽加醋」，有否有攻於心計、話中有話，相信只有當時人才知道。但很多人都十分好奇－卡米拉樣貌並非特別出眾，為何卻是「男人磁石」？

查理斯三世加冕禮︳卡米拉不漂亮卻是「男人磁石」 靠3招成大受男生歡迎？

查理斯三世與卡米拉結婚十多年，相識接近50載。二人都曾結婚、生兒育女，最後還是排除萬難，長相廝守。

查理斯三世登基︳卡米拉不漂亮卻是「男人磁石」，為何查理斯三世最愛還是她？（Getty）

很多人不解，戴安娜王妃天真活潑，美豔動人，為何查理斯三世最愛還是卡米拉？安妮公主（Princess Anne）的情人安德魯（Andrew Parker Bowles）也是在遇到卡米拉後便愛上了她，與卡米拉結婚，成為他第一任丈夫。有指查理斯三世知道消息後，更寫信求她不要結婚。

到底卡米拉到底有何過人之處，令查理斯三世念念不忘？有王室人員相關書籍《The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets》一書的作者Jessica Jayne直言，卡米拉不是十分漂亮，但她卻知道如何吸引男人。

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參考資料：

BBC, 《The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets》



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