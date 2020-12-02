廖慧儀前男友疑為情自殺｜心理學家指引忘記情傷 4步走出分手陰霾

落選港姐廖慧儀前男友Sam疑為情所困，今日（2/12）於油麻地墮樓身亡，終年27歲。Sam備忘錄中留下了千字遺書，內容都與廖慧儀有關，指自己多月來身心都受到煎熬，寫：「失去了你是我一生最大的挫折和折磨。」

落選港姐廖慧儀前男友Sam曾於今年10月在IG上分享，指廖慧儀提出分手，令他難以接受，Sam的千字遺書，一字一句都有關廖慧儀，指沒有廖慧儀，活下去也沒有意思。

▼▼▼有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀，自入行以來一直是非多多，今次前男友自殺，不少網民將矛頭直指向她，廖慧儀與男友分手是因為第三者介入？▼▼▼

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面對失戀 應如何走出分手陰霾?

每人的傷痛都不一樣，失戀所受煎熬，絕非三言兩語可安慰與了解，死者已矣，來者可追，據《時代雜誌》的報道，美國密蘇里大學聖路易斯分校助理心理學教授Sandra Langeslag進行了一個研究，希望能夠找到一種幫助大家加快克服分手的策略。

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參考資料：Time

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