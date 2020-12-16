【楊洛婷黃天翱愛情】楊洛婷日前與老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚6周年紀念，楊洛婷於社交平台大曬雪中共舞的照片。 相戀多年，對彼此的愛卻沒減淡，黃天翱更曾在社交平台分享，每天都比昨天更愛楊洛婷。

楊洛婷於社交平台大曬與黃天翱雪中共舞的照片。(rabeeayeung@Instagram)

8年愛情長跑踏入人生新階段

楊洛婷與黃天翱，一個為演員、主持，一個為樂隊歌手，黃天翱卻是透過電視對楊洛婷印象難忘，及後在TVB相遇認識彼此，相戀8年於2014年12月12日結婚，2017年誕下女兒Tanya。

▼▼▼按圖看楊洛婷與黃天翱的相識與求婚過程▼▼▼

由不敢走近到紅館舉燈牌

楊洛婷與黃天翱於6年前選定12月結婚，楊洛婷在社交平台分享，是基於聖誕節為自己最喜愛的節日，故希望能擁有一個聖誕婚禮，而聖誕節也是拍攝結婚周年照片的最佳時間。二人結婚6年，不時都會分享甜蜜合照以及連同女兒的家庭照，為圈中的模範夫妻，楊洛婷更在2019年Dear Jane首個紅館演唱會舉起「I ❤老公」燈牌為對方打氣。不過，二人的開始並不容易？

剛開始拍拖，二人深怕被別人看見，楊洛婷曾在社交平台分享，Dear Jane那時每星期都會在赤柱表演，不過每次她都會坐在遠方，直至後期才有第一張合照。楊洛婷接受媒體訪問時直言，黃天翱追求時會主動帶她遊車河與看星星，在一起後卻減少了。

楊洛婷曾在社交平台分享，Dear Jane有一段時間每星期都會在赤柱表演，不過每次她都會坐在遠方，直至後期才有第一張合照。(rabeeayeung@Instagram)

曾check手機、缺安全感 幸得對方包容

二人深刻的一次嗌交更是在第一年的情人節。從前的楊洛婷不懂體諒對方，安全感亦欠奉，拍拖初期容易呷醋，時時檢查黃天翱的手機短訊，幸得對方包容，主動向她報告行蹤，放工就致電對方，給予楊洛婷安全感，習慣維持至今，工作以外將時間投於家庭上，互相分享與聆聽快樂與哀愁。

▼▼▼楊洛婷與黃天翱於第一個情人節，竟因一份禮物嗌交？按圖即看▼▼▼

不吝嗇甜言蜜語：比昨天更愛她

縱然育有女兒，但二人仍不忘製造浪漫點滴，一同在家聽聽音樂、跳跳舞，而且絕不吝嗇甜言蜜語，互相讚美對方之餘，黃天翱每晚睡前都會說「我愛你」，他更曾在社交平台分享，每天都比昨天更愛她。以往不解溫柔，現在知道楊洛婷喜愛收花，但求對方快樂便養成送花的習慣。

楊洛婷與黃天翱在2017年誕下女兒黃天翱。(rabeeayeung@Instagram)

炮製其同回憶 先清晰分工合作



「愛情長跑」也需要適時製造驚喜與共同回憶，分工合作可免爭吵。楊洛婷藉黃天翱放假，時刻主動要求到他國旅行，先要求對方準備數個想到的地點，從中挑選及訂票過後，再由自己安排行程，甚至行程中所穿的服裝也為對方打點。

相戀多年，二人不知不覺間為對方作出改變，維持熱度，楊洛婷亦曾在社交平台直言自己沒嫁錯老公。

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