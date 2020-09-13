已淡出娛樂圈的曹敏莉早前踏入38歲生日，在社交平台分享與楊洛婷慶祝的照片。

楊洛婷為曹敏莉慶祝38歲生日。(chomandylee@Instagram)

楊洛婷亦在Instagram上載她們於慶祝期間唱生日歌的影片，當場送吻以外，她更寫下「I will sing Happy Birthday to you so much you’ll have nightmares of me until your next birthday! Happy Birthday love!」（直至你下年生日，我會唱許多次生日歌給你聽，令你發惡夢也夢到我，我的愛人生日快樂！）

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曹敏莉與楊洛婷於2003年參選香港小姐競選而結緣，前者於當年奪得冠軍、芙蓉美態小姐、國際親善小姐、鑽石肌膚獎、完美組合獎項，成為五料冠軍；而後者則為亞軍，友誼一直至今。除了探望對方的小朋友，不時相約同屆季軍戚黛黛一同聚會。17年過去，不但姊妹情不減，也見證大家的人生時刻。

同屆港姐曹敏莉、楊洛婷、戚黛黛保養得宜，容貌更勝從前，更是幸福人妻，友誼亦沒有變過＝＝＞

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【按圖看】娛樂圈少不免出現競爭，但以下同屆參選的歷屆港姐卻能成為好姊妹＝＝＞

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麥明詩於《2020香港小姐競選》黑色貼身晚裝成功搶鏡，曾經她的出事率非常高，近年品味大躍進；馮盈盈繼續走重口味路線，立即盤點歷屆大膽港姐＝＝＞（延伸閱讀）