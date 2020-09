已淡出娛樂圈的曹敏莉早前踏入38歲生日,在社交平台分享與楊洛婷慶祝的照片。

楊洛婷為曹敏莉慶祝38歲生日。(chomandylee@Instagram)

楊洛婷亦在Instagram上載她們於慶祝期間唱生日歌的影片,當場送吻以外,她更寫下「I will sing Happy Birthday to you so much you’ll have nightmares of me until your next birthday! Happy Birthday love!」(直至你下年生日,我會唱許多次生日歌給你聽,令你發惡夢也夢到我,我的愛人生日快樂!)

曹敏莉與楊洛婷於2003年參選香港小姐競選而結緣,前者於當年奪得冠軍、芙蓉美態小姐、國際親善小姐、鑽石肌膚獎、完美組合獎項,成為五料冠軍;而後者則為亞軍,友誼一直至今。除了探望對方的小朋友,不時相約同屆季軍戚黛黛一同聚會。17年過去,不但姊妹情不減,也見證大家的人生時刻。

