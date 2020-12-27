未來媽媽｜男友為家人恨抱孫求婚郭書瑤心碎拒絕：婚姻不是為生育

未來媽媽｜台劇近年急起直追，今年的《想見你》、《誰是被害者》都大獲好評。 在11月首播，由郭書瑤、禾浩辰主演的《未來媽媽》更憑談及男女對婚姻、生育的價值觀，引起熱話；是男生想法太膚淺，還是女生真的想太多了？

郭書瑤在新劇《未來媽媽》中，飾演一個對婚姻、生子充滿懷疑的女生。（《未來媽媽》劇照）

《未來媽媽》：婚不婚、生不生、孕不孕 找尋女性價值

身為女性，「結婚生子」好像是一生的任務，不能完成便是不正常，别說是社會，連自己也曾經幻想過結婚生子會是如何，而「女人的價值是甚麼？」、「女人的未來，一定要是媽媽嗎？」這是《未來媽媽》帶給我們的問題。

你覺得我們未來是甚麼樣子？ 我們會有一個家，你會是好媽媽。 《未來媽媽》

《未來媽媽》由郭書瑤、劉品言、張寗、禾浩辰主演，當中3位女主角正正代表着適婚女性的處境：「婚不婚、生不生、孕不孕」郭書瑤飾演一名不孕科諮詢師「高家妃」，看遍所有女性面對生育的困難與想法，因而對結婚生子充滿懷疑、卻步，跟心愛她的男友杜柏謙（禾浩辰飾）也開始出現分歧；劉品言飾演「郭沁」，單身職場女強人，年過30，但不想被生理時鐘蹉跎人生，因此她決定凍卵；張寗飾演嫁入豪門的全職主婦「孫立芳」，婚後目標就是當個賢妻良母、相夫教子，可惜婚後兩年還沒懷孕，因而受到家婆壓力。

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郭書瑤與禾浩辰在劇中一場分手戲碼引來不少女生共鳴。（《未來媽媽》劇照）

結不結婚：一場女人與男人思考競技賽

郭書瑤在劇中與禾浩辰是一對甜蜜的情人，雙方年屆30，生活節奏合拍、穩定，加上男方家人想抱孫，因而禾浩辰決定向郭書瑤求婚，卻被女方拒絕。

女方因工作，看過不同家庭因生育出現各式各樣的問題，解釋「結婚生孩子」並非想像中簡單，要顧及現實、生理等考量，要好好計劃才不會出狀況，不會釀成大家不快，男生卻輕鬆認為「結婚生孩子」是非常正常，只要合力便可達成，忽略了女生的心理感受；眼見女方不斷質問婚姻日後該如何，男方反指是對方不夠愛，而找各種藉口，提出分手，讓女方心碎。

禾浩辰在劇中認為「結婚生孩子」是非常正常。（《未來媽媽》劇照）

女生需要足夠的安全感，總是想得很遠，也為未來打算，男生卻先做再說，遇到問題再解決，現實中，有多少情侶因過不了「婚姻價值觀」而錯失了一個對的人。

沒有誰對誰錯，是男女思考方向不同，一次意氣用事，而沒有再挽回對方，將來會不會成為遺憾？不知道，只有當時人才能下定論，但算一種是無奈罷了。

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