【12星座出軌原因】《香港愛情故事》日前播出大結局，劇集只有短短12集，卻憑貼地劇情引起熱議，讓不同年齡層的觀眾也有所共鳴。劇中除了有「老戲骨」的細膩演出，新晉演員同樣發揮不錯，在劇中飾演羅天宇妹妹的游嘉欣雖然是首次演出劇集，但也被讚演技自然。

游嘉欣在劇中是大學一年級的新生，憑甜美外貌虜獲不少「裙下之臣」，開學首天便當眾被表白但斷然拒絕，因此被封「檸檬女神」。游嘉欣周旋在學校的風頭躉徐浩楠（徐文浩飾）及新加坡富家子周帆（劉子碩飾）之間，一腳踏兩船。

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出軌不只因花心、想搵刺激？12星座出軌原因大不同



游嘉欣在劇中嫌男友徐文浩「無家底」住公屋，又無上進心所以出軌，現實中即使外表看起來循規蹈矩的人，和另一半戀愛多年，關係穩定。當平淡生活迎來突如其來的新刺激，內心有可能會閃過偷食的念頭。所以有人說「賤男」、「渣女」其實「無樣睇」，也是中肯。到底十二星座出軌的原因是甚麼？

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