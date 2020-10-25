【100種女生｜愛情人訪】英菲混血兒Asha Cuthbert，沒有半點華人血統，卻有個中文名字徐㴓喬。自幼在錦田成長，在中文學校讀書，幼稚園前不懂說半句中文，訪問當天只聞其「聲」，完全不能想像她是個金髮碧眼的「鬼妹仔」。

Asha掛着西方人的臉孔，成長經歷卻很「local」。（黃舒慧攝）

自信、敢言、烈女，大概就是不少人對Asha的印象，5年前曾經拍片批評王晶「有樓便是成功」的言論。19歲便入行做模特兒，混血臉孔讓她成為不少品牌的寵兒。出道接近10年，Asha再次憶述人生的「上半場」，在工作與愛情之間奔走，沒有一刻為過自己而活。

為愛出走英國：以為她會變

每個女生似乎都經歷過戀愛大過天的時期，Asha在17歲時便與同性伴侶Carol在一起，拍拖8年，一直都覺得對方是「the one」，直至醒覺愛得失去自我，才終於離場。「我以愛情行先，她卻以自己行先。」Asha與前度的關係並不健康，兩人關係發展到同居，但經濟重擔只落在Asha身上，對方8年來從沒有工作，「我會為她找很多藉口，例如她是澳門人難找工作，其實也是在逃避我們之間存在的問題。」

Asha為愛移居英國，但她心目中的家始終只有香港。（IG@ashaetc）

為租金奔波、年年搬屋 從未安穩

為了租金奔波，與前度一年搬一次屋，在上一段關係中，Asha未有嚐過「安穩」的滋味，最後一次甚至搬到英國，「因為她想去就去。」Asha在2016年懷抱着「重新開始」的希望搭上前往英國的飛機，「我以為到英國會是個轉機，她會改變。」Asha的期望卻落空，她在英國「落地生根」，有自己的圈子，做過不同種類的工作，對方卻依舊自我。

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前度潛移默化影響性格 漸變「苛刻」

前度對Asha的影響，不僅限於生活，還有性格。Asha不時自嘲以「鬧人」起家，原來前度比她更加「Judgemental」，連在街上看到有個人穿搭沒品味也要「加把嘴」批評，對陌生人如此，對Asha也如此，「她從不會讚賞我，甚至連我的名字也不會叫，有時只以『喂』稱呼我。」久而久之，Asha對別人也變得「苛刻」，當模特兒試鏡時總會碰到其他女生，心中就會逐一評論她們，想着「She is too old」 、「She is too fat」。

Asha與前度同居後，一年搬一次屋，未有嚐過安穩滋味。（黃舒慧攝）

重回香港 重新審視生活與戀情

除了前度，光鮮亮麗的模特兒行業背後本來就充滿苛刻的批判。「Modeling時期曾經試過穿不下中碼，我就提議着大一個碼，對方就說合約規定你是着這個碼不能變。」當時的模特兒公司就聯絡醫生，叫Asha去拿減肥藥。縱然內心對這個行業有千般厭惡，為了「錢」還是不得不做。「當時感覺許多事的出發點都只為錢，有點厭倦，於是想着去英國也無妨。」

「當我設想自己變成阿婆時，不會想對方留在身邊」

Asha在英國兜了一圈，中途因接拍劇集回到香港半年，意識到原來要改變，與所處的地方無關，最重要還是心態。獨身一人回到這個成長之地，她卻突然有了不一樣的感悟，「8年時間都是和她在一起，仿佛從未真正體驗過香港。」 遠距離戀愛反而讓Asha更能看清這段關係，「當我設想自己變成阿婆時，不會想她留在身邊。」於是Asha向對方提出分手，兩人拖拉過，對方也挽留過，她卻不願再為錯的人賭上自己人生，「今次終於擺自己行先。」

Asha與前度的8年，大部份時間都很壓抑。（黃舒慧攝）

碰上現任 終感受到自由

世事很微妙。通常在你真心願意放下時，才發現下一個機會原來早已預備。

分手後Asha在網上認識跨性別者Seth，兩人碰巧都是剛剛失戀，但卻又一拍即合，Asha很快就飛到美國與這位「網友」見面，二人一拍即合。身邊朋友都說她愛得衝動，但經歷過上一段感情，Asha早在朋友階段已經向Seth明言「我想以事業行先，我想要一個supportive的伴侶。」

重新感受甜蜜：感覺好不真實

Asha在Seth身上重新感受到愛情的甜蜜，初開始時更覺得對方好得有點不現實，「他常常都會讚我，無論我穿甚麼衣服他都會讚好看，又會稱呼我Bae。」Seth對她的支持不只限於言語上，「Seth在美國小鎮成長，遑論是香港，連紐約他都沒有去過，認識我之前他連passport都沒有。」Seth卻願意為愛跨越半個地球，移居香港，重新適應工作和生活，「他初時來到香港不論搭lift、搭地鐵都會有點恐懼，因為太多人，用了一年時間才慢慢適應。」

Asha拍照時仍能熟練擺出各種姿勢，只是25吋腰的她自嘲不再是「Model身形」。（黃舒慧攝）

曾過度抑壓患抑鬱 終得釋放

Asha在Seth身上感受到「前所沒有的自由和舒服」，過去壓抑的情緒得以發洩，上一段關係累積的負面情緒讓她患上抑鬱，分手之後情緒才漸漸湧上來，低潮時更曾經問朋友「你行行下街會唔會想死？」，Asha才醒覺自己有事。

「那一刻才感受到自己有異常，一開始找社工，後來找醫生，吃了半年藥，情況才慢慢改善。」Seth的陪伴與支持也讓她漸漸走出陰霾，「他會關心我的家人在菲律賓生活有無困難，疫情下工作減少，我坦言自己的不安時，他會幫我想如何減少支出。」Asha對Sten的體貼盡是感激，回顧過去戀情，Asha平復過來說：

「與前度對話時彷如對住堵墻，只聽到自己的回音。」