3套Netflix全新作品　節日單身女子注定不快樂？盤點聖誕經典電影

聖誕電影｜以往聖誕節不少人都會外出狂歡，可惜新冠肺炎肆虐，社交活動都大受影響。 想感受節日氣氛，不妨約家人、情人或三五知己在家中看一系列的聖誕電影，吃大餐、飲熱朱古力，一同過溫暖的聖誕。

《戀愛挑戰書》（Dash and Lily）一致獲得好評。（《戀愛挑戰書》劇照）

Netflix一次推3套聖誕愛情電影 節日更暖心

新冠肺炎肆虐，令戲院也未能營業，唯有留在家中看看Netflix。

每逢佳節，Netflix都會推出自家製作，以往評價都是一般，用來應節不失為過，然而今年的《戀愛挑戰書》（Dash and Lily）卻有別以往作品，在影評網爛番茄Rotten Tomatoes竟獲得100%好評。

▼▼▼按圖即看《戀愛挑戰書》（Dash and Lily）介紹與2020 Netflix聖誕愛情電影，兩個討厭節日的男女打算做「節日情人」，現實中可行嗎？▼▼▼

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▼▼▼除了多套2020的聖誕電影，當然不妨重溫多套經典聖誕電影，當中你又看過多少套呢？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：近日網站 FlixPatrol整合了2020韓國Netflix 10大播放量排行榜，一於放假時來一個韓劇馬拉松吧，按圖即排名（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖即看2020韓國Netflix播放量第5-1位，第1位不只故事暖心，也展人生百態▼▼▼