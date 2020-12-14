聖誕蛋糕｜明星御用打卡蛋糕　復古蛋糕紅爆網絡　低糖低卡有得揀

聖誕蛋糕｜聖誕節來到，除了交換禮物，享受節日氣氛，當然不少得來一個聖誕大餐，而向來喜歡甜品的女生一定在物色聖誕蛋糕，好吃之餘，又能打卡，一舉兩得；除了大型連鎖店，還有甚麼選擇？

鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）提早慶祝聖誕。（choisaaaa@Instagram）

明星打卡蛋糕：Bombshell

鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）最近也提早慶祝聖誕，與一個聖誕樹造型的蛋糕打卡，非常可愛，原來蛋糕正是來自Bombshell，主打全人手創作3D立體蛋糕，是美麗華酒店旗下蛋糕品牌，徐子淇也有份主理，難怪吸引許多娛樂圈名人支持，黃翠如、蕭正楠、Janice Man等。

Bombshell 蛋糕有別傳統，由朱古力外殼製造，內藏不同糖果及糕餅，如軟心朱古力、花生朱古力、果仁布朗尼等，吃前要用「魔法棒」棒敲碎外殼，糖果及糕餅便會湧出；聖誕提供7款聖誕造型的蛋糕，如聖誕老人、聖誕樹、糖果屋等，玩得又可打卡。

▼▼▼按圖即看Bombshell蛋糕造型與價錢▼▼▼

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Bombshell 九龍尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place

今年復古蛋糕盛行。（buttercakeshophk@instagram）

美式復古蛋糕：Butter Cake Shop

今年，復古造型蛋糕突然紅爆網絡，打開Instagram都是朋友拿着復古蛋糕慶生，但這些大多都是經Instagram Shop購買，實體店則寥寥可數，加上現在搶購IG蛋糕尤如搶演唱會門票，如果不想這樣，不妨可考慮主打懷舊美式甜點的Butter 。

Butter 之前也是一間在網上人氣的蛋糕品牌，提供9款80年代的美式蛋糕與甜品，如蘋果批、紐約芝士蛋糕、三重朱古力蛋糕等，設計簡單，勝在夠復古，貼近現在潮流；迎接聖誕，Butter 也期間限定推出美國聖誕節傳統的紅絲絨士的糖蛋糕，粉色造型加上聖誕的士的糖，是聖誕不二之選。

▼▼▼按圖即看Butter Cake Shop蛋糕造型與價錢▼▼▼

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Butter Cake Shop 中環皇后大道中 15 號置地廣場 239 號舖

The Cakery 提供無麩質與純素蛋糕。（thecakeryhk@instagram）

純素蛋糕：The Cakery

許多女生都喜歡吃蛋糕，近年愈來愈多人為了健康、減肥，改為低醣飲食，因而無麩質與純素蛋糕這低糖低卡的選擇大行其道，聖誕大餐已經「爆晒卡」，那麼可以在蛋糕着手，加上純素蛋糕更無人造鮮奶油，減輕腸胃負擔和罪疚感。

主打「Guilt free」的The Cakery 平日提供不同甜品，有杯子蛋糕、蛋糕、甜撻等，造型非常精緻，並均會寫明純素、無麩質，讓客人選擇；食材以天然有機為主，在聖誕期間，她們也推出了聖誕原木竹朱古力蛋糕，使用了不含奶類的奶油，配上覆盆子、藍莓和迷迭香；另外，她們也提供不同聖誕Set，喜歡打卡又想吃得比較健康的女生可帶它們到聖誕大餐上。

▼▼▼按圖即看The Cakery蛋糕造型與價錢▼▼▼

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The Cakery 銅鑼灣恩平道28號利園二期124號舖

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