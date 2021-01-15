【性交障礙｜陰道痙攣】不少人都形容男人最痛是 「早洩」及 「不舉」，其實性交障礙同樣會出現在女性身上，當她們準備與另一半渡過浪漫一夜，前戲沒有太大問題，卻在臨門一腳 「失敗收場」。一瞬間宛如經歷了日劇《老公的那個進不來》女主角久美子的苦況，她與丈夫心靈契合，性事上卻完全不合拍，數年來不斷嘗試，丈夫 「那個」始終「進不來」。

時得時唔得？先了解「繼發性陰道痙攣」

有些女性恐懼異物放入陰道，連使用棉條、進行婦科檢查都會感到抗拒，更遑論是與另一半親熱，在醫學上被稱為 「原發性陰道痙攣」。有些女生與另一半親熱 「時得時唔得」，又或者與另一半性愛時會感受到強烈痛楚，但與前度或過往親熱卻又能順利進行？

有些女生與另一半親熱 「時得時唔得」，醫學上稱為 「繼發性陰道痙攣」。（《可以不可以》劇照）

心理學博士及性治療師曾寶瑩在個人YouTube頻道「心向性愛諮詢室」解釋這種情況是 「繼發性陰道痙攣」，再分成 「特定情境」和 「特定對象」兩大類別，前者在特定時間點才會出現 「陰道痙攣」，後者則是與特定對象做愛才會出現 「陰道痙攣」。

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老公那個進不來 別人卻可以？

至於 「特定對象」的陰道痙攣，曾博士坦言這類個案較為少見，她曾經遇過一對未婚夫婦，兩人拍拖6年準備踏入教堂，前5年在性事上都很合拍，但在第6年開始，女生每次做愛都會感到很痛。女生為了找出自己是否 「有病」，甚至「偷食」嘗試與其他對象親熱，卻又能順利進行。曾博士將這種個案歸類為 「特定對象」的陰道痙攣。

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參考資料：心向性愛諮詢室＠YouTube

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