【婦科知識｜月經流量過多】月經「嗰幾日」讓不少女生煩惱，有些女生痛不欲生，有些女生突然變得情緒不穩、心情煩躁，縱然月經如此討人厭，卻可反映我們的身體狀況。經血量突增可能是癌症徵兆？

月經量多與少，每個女生都不同，有人每次月經來潮彷如「血崩」，月經初來時全天候都要用夜用衛生巾；有人則剛剛相反，整個經期用日用衛生巾已足夠應付。如果月經量一如既往，女生們也不用太擔心，假若突然急增或急降，可能便是身體正發出警號。

經血量過多或過少都可能是婦科病警號？(《少女情懷總是M》劇照 )

30+處女經血量突增 竟是癌症徵兆？



台灣婦產科醫生王毓淇曾在健康節目《醫師好辣》上分享過一個有關月經量的罕見案例，曾經有個30多歲的女性前來看診，因為她是處女，自覺從沒發生過性行為就不會患上婦科疾病。然而，她的月經量突然變多，所以就諮詢醫生意見，檢查過後，竟發現她患上癌症？

▼▼▼【點擊看】王毓淇醫生指經血量「過多」或「過少」，也代表有機會患哪種婦科病？▼▼▼

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當經血量出現異常，找婦科醫生作詳細檢查最安全。（《夫妻的世界》劇照）

憑衛生巾可判斷月經量多寡？

在整個月經週期，正常的出血量應該是30至80cc，只是月經量屬於過多抑或過少，大部份女生都不懂得量度。台灣婦科醫生李偉浩曾在YouTube頻道「健康多1點」指出正常經期的時間大概是5-7天，如果是7天到10天以上就是經期過長，而少於3天則是經期過短。

使用衛生巾的女生也可粗略量度自己的月經週期出血量。（IG@pxmart）

除了憑經期長短判別月經量多少，台灣婦產科名醫陳保仁也曾經在節目《醫師好辣》中分享過判別月經量多少的小貼士，他坦言到醫院做抽血檢查就可以最準確知道自己會否經血過多。不過他也指出在日常生活中，其實也有簡單方法可以檢查自己月經週期的血流量。

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月經流量因體質而異 急增急減需尋求專業協助

以上使用衛生巾習慣只屬初步參考，女性月經流量亦因體質及因年齡而異。如有懷疑，或突然出現急增或急減的情況，必與尋求醫生協助以了解身體狀況。

參考資料：《醫師好辣》、「健康多1點」

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