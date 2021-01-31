撰文： 伊莎貝貝 最後更新日期： 2021-01-31 22:00

近日，黃曉明跟前度李菲兒在內地同一個節目亮相，網上又再掀起風波，翻出多年前 Angelababy 被指是他們第三者的網上傳聞。一向 EQ 高的 Angelababy 忍了十年，不想再受委屈，發長文聲明自己不是小三。黃曉明亦辭演《乘風破浪的姐姐 2》，避開與前度同台演出。然而辭演幾天後，黃曉明在活動中遇上另一位前緋聞女友秦嵐，這次卻大方上前打招呼。

昔日黃曉明與秦嵐的戀情，有指早已是圈中的「公開秘密」。(qinlan__717@IG)

對於伴侶的前任，每個人都會有不同態度，有人會有所避忌，也有人很看得開，甚至能跟另一半的前度成爲朋友，就像胡杏兒和李施嬅。李施嬅曾跟胡杏兒老公李乘德有一段情，但這段過去的關係無阻兩姊妹的相處融洽，胡杏兒更表示：「事情都已經是過去式了，他們兩人都不介意，為何我會介意這段過去的事情呢？」，她亦因此被指爲「最大方現任」。然而，未必每個人都能像她那般闊達，那我們又應如何看待伴侶的前任，而不失風度呢？

李施嬅曾跟胡杏兒老公李乘德有過一段情，(myoliemyolie@IG)

假如你的男人剛和前任分手就和你一起，可能他無縫接軌，跟對方一分手就跟你在一起，令你背負上不明不白的冤屈。也許是這男人處理得還未夠清楚，你也應該放手讓他去交代清楚。若是遭受莫名攻擊的時候，你當然理應捍衛自己的聲譽，只是記得不要因這些事情而傷了跟另一半的關係就好。

愛情必修課：該如何看待伴侶的前任？﻿

有指黃曉明前度李菲兒曾暗指Angelababy是「小三」令她「被分手」。(angelababy微博)

1/作爲現任，假如你跟他的前度並沒有交集...

過去的事誰也改變不了，他也是有了經歷，才會成爲現在的他。要知道前度不一定是敵人，而是一面鏡子。你可以從他們以前的關係看到你們將來的關係，也可以從中更瞭解你的另一半。同樣作爲他喜歡過的女生，想必也會有些氣質、風格或是喜好上的相似之處，說不定能成爲朋友呢。當你瞭解到男朋友跟前度爲什麼不能走下去的時候，你也多關注那幾方面，說不定還能驅使你跟男友走得更長遠呢。

邵美琪多段情均無果，當年有傳她被梁詠琪搶去了鄭伊健而致分手，「雙琪奪麵」的三角戀曾轟動全(邵美琪微博)

2/作爲前度，如果你是因他的現任而「被分手」的話...

也許你滿腔委屈，事前也一直蒙在鼓裏，直到他們在一起了，你才發現自己被分手了。但有些事你不必說破，有些面子也不需要撕破，都已經被騙做了一回蠢人，何必又要一副不堪的模樣，把自己的不幸告訴周遭的呢？人生苦短，沒必要爲了一個不再愛自己的男人而糾纏。也許你會想讓他或者大家知道他的新女友是個怎樣的人，但如果他們有足夠智慧的話，終有天會發現的，你不用操心，只要保持前度應有的風度就可以了。

胡杏兒和李施嬅成為好姊妹，並不介意她是老公的前女友。(myoliemyolie@IG)

3/作爲前度，如果分手原因不是因爲「現任的出現」...

大家都是女人，在心裏送上祝福，然後還是跟這個男人保持距離吧。要知道無論你是什麼心態，「前度」這個名詞本身就是具有威脅性的。你曾經跟這個男人走在一起，但無論如何你們也沒有繼續走下去，才會分手，而他才會有下一個女友的，所以錯的是在你們本身的關係。聰明的人不會犯相同的錯誤兩次，所以也沒必要跟這個男人再有什麼瓜葛吧。當然，如果大家都不介意的話，你還是可以跟他的現任做朋友的。

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