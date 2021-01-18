ViuTV新劇《太平紋身店》即將播映，一眾老戲骨與新人演員包括黃德斌、周秀娜、姜濤、林德信等人聯合出演，就連鮮少露面的吳綺莉亦將在劇中有不少精彩演出，萬眾期待！

吳綺莉亮相新劇《太平紋身店》令人期待。（viutv@FB）

47歲吳綺莉是選美出身，1990年參加香港亞洲小姐競選摘下冠軍桂冠，從此展開星途，不過她所參演的電視劇、電影等作品並不算多，這次參演題材新穎的ViuTV新劇《太平紋身店》，飾演曾是知名大盜的「白玫」一角，有趣設定讓觀眾都十分期待吳綺莉會帶來怎樣令人眼前一亮的演出！

吳綺莉出演新劇《太平紋身店》令不少粉絲都大感驚喜。（viutv@FB）

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與成龍婚外情曾轟動整個娛樂圈

作為「亞洲小姐」的冠軍得主，吳綺莉多年來清麗容貌不變，當年年輕美貌更是清秀動人，風靡萬千少男成為「選美女神」。不過在1999年，吳綺莉因與成龍發生婚外情並誕下「小龍女」一事，投下一顆震撼彈轟動整個娛樂圈。當時成龍早已成家立室，卻與吳綺莉傳出婚外情更懷上他的骨肉，事件一被媒體揭發隨即掀起圈中的一陣狂風暴雨。事後成龍召開記者會承認外遇吳綺莉，並說出經典的出軌金句，被外界質疑想要推卸自己出軌的責任。

我做錯了全世界很多男人都做錯過的事，也可以說是一時貪玩。

吳綺莉與成龍婚外情轟動一時。（深刻如此@微博）

吳綺莉自爆被成龍猛烈追求 戀情「見光死」男方即變臉斷聯？

據聞吳綺莉曾出演內地真人秀節目《驚喜旅程》，並轉載節目製作人專訪她的長文，內容談及與成龍相戀的過程，據說當時成龍對年僅18歲的吳綺莉「窮追猛打」，一開始已有男友的吳綺莉自爆對他並沒有太大好感，直至後來成龍再度展開猛烈追求攻勢，公開的暖男舉動一一擊破她的心防。

有指成龍對吳綺莉呵護有加，吳綺莉熬夜拍戲時會送上愛心宵夜，作為影壇大哥成龍更使出絕招，大哥一句「等你吃飯」讓全劇組的人都不敢動筷，等吳綺莉來到了才能開飯。有傳指即使吳綺莉生日要到日本工作，成龍還會請人送花，種種暖心行為讓吳綺莉十分感動，兩人展開「地下情」，吳綺莉這樣形容成龍：

他雖有家室，卻是一匹被放養的野狼，幾乎從來不用回家。

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不過一切美夢直至吳綺莉懷孕則變成了夢魘，據聞她當時發現懷孕後，成龍並未反對生下來，直至被媒體收到風聲開始探掘，有指成龍突然變臉斷聯換了電話號碼，此舉動觸怒吳綺莉，公開承認懷的骨肉生父是成龍，婚外情事件也變得一發不可收拾。

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成為單親媽媽與女兒恩怨難解？ 成龍：一毛錢也不會給

吳綺莉生下「小龍女」吳卓林，擔起照顧女兒的責任成為單親媽媽，一直有傳成龍當年給吳綺莉四千萬掟煲費，2017年她首度發聲表示從未拿過成龍一分錢，更有傳兩母女生活拮据的時候曾向成龍要求經濟協助，有指對方卻回：「一毛錢你都別想拿到。」

成龍與吳綺莉情感糾葛多年。（VCG/吳綺莉@微博）

成龍：林鳳嬌才是一生相隨的伴侣

然而經歷此事，成龍表示林鳳嬌才是一生相隨的伴侣。66歲成龍曾在自傳中坦承曾誤認為林鳳嬌與他在一起是為了錢，而發生「婚外情」一事後他也想過離婚，不過林鳳嬌卻對他說：「你不需要解釋，你不要去傷害人家，也不要人家傷害到我們，任何時候只要你需要我和兒子，我們可以馬上站出來。我知道你很煩，你不要管我，我沒事，你先去忙你的事情。」這番說話讓他深受感動，成龍意識到自己犯了一個不可原諒的錯誤，亦很感激家人的體諒，他之後改遺囑，把所有財產及東西都給林鳳嬌，成龍表示：

我不敢說和林鳳嬌的婚姻是最完美的，但我們愈來愈珍惜對方，我們是永遠的家人。

成龍向來形象風流成性。（VCG）

相反吳綺莉卻沒有這麼幸運，成為單親媽媽後獨立撫養女兒的日子磕磕碰碰，回港發展的她工作也處處碰壁，有指深受情緒困擾的她養成酗酒習慣，女兒長大反叛、與女兒發生爭執磨擦的負面新聞接連不斷，母女關係緊張。

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所謂「清官難斷家務事」，多年的恩怨糾葛，孰是孰非，旁人只能霧裡看花，與女兒關係無法破冰，吳綺莉也只能寄情於工作，相信外界最想看見的是吳綺莉經歷蛻變與磨難後能迎接更美好的未來。感情方面，如今再談及愛情，吳綺莉別有一番體悟：

談戀愛的時候，你會覺得最糟糕的事情，就是失去你最愛的人。其實最糟糕的事情，是失去了你自己，不是失去了你最愛的人。

吳綺莉不時在微博分享生活照。(吳綺莉@微博)

雖然生活雖有不如意事，但吳綺莉從不自怨自艾，更不時在微博分享人生感悟及正能量金句。吳綺莉其中一條正能量短片更獲得過百萬點擊，連她自己也大感意外:「前天發的這一條視頻在抖抖莫名其妙的火了，一下子一百多萬觀看，被嚇傻掉了。」

餘生很短，我只為自己而活。做一個#乘風破浪的姐姐#

平常喜歡種菜、種朵及畫畫的吳綺莉，在簡單的生活與大自然共處中，亦領悟到堅毅不屈的精神，過上感恩的每一天：「我前兩年開始種菜，我在菜同水果上學到很多東西，任何天氣都好，它們都是一個表情，今日打完風、落完雨，第日起身都是這個模樣，出太陽亦一樣，任何環境都是生生不息生存下去，這一點很值得我們學習。」

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