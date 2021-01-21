撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-21 22:00

韓國近期流行另類穿搭教學——「Lookbook」（코디 룩북）即是時尚Youtuber穿著內衣赤裸裸地站在鏡頭前，更換多套時裝穿搭，身材線條一覽無遺。這類影片不僅以時裝潮流吸引女性觀眾，同時也因許多女Youtuber身材裸露而受到一群男性觀眾追捧，甚至是看「Lookbook」自瀆引起熱議。 究竟是觀看者帶著「有色目光」來欣賞穿搭，還是「Lookbook」影片開始變質靠賣身材或性感元素來吸睛？

韓國掀起「Lookbook」穿搭影片熱潮。（러빈TV@YouTube）

一條「Lookbook」影片點擊率超過800萬 爆紅原因是什麼？

韓國「Lookbook」熱潮席捲亞洲，Youtube頻道「러빈TV」上載的一條「Lookbook」穿搭影片光是觀看次數就超過800萬，身材姣好的女Youtuber僅穿內衣以「一鏡到底」的拍攝手法，更換多套穿搭且風格不一，同時吸引男女觀眾而爆紅。

許多女生看「Lookbook」影片學習穿搭技巧獲取靈感。（러빈TV@YouTube）

▼▼▼【韓國「Lookbook」影片爆紅原因是...】▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

男生看「Lookbook」=看「AV」？

男友沉迷看「Lookbook」更自瀆 港女呻：好唔舒服

近日，有一名香港女生在討論區「Dcard」訴苦男友沉迷看「Lookbook」影片引起熱議，文中該名香港女生分享自己不時會看「Lookbook」YouTuber襯衫，被男友看見後竟然連他也沉迷這類影片，甚至日日觀看，不僅欣賞影片中女model的身材，還拿女友的身材與她們比較。更甚的是這位女網友半夜醒來，竟然發現男友看著「Lookbook」影片自瀆，像是在看「AV」的感覺，讓她感到十分不舒服，只能上網大吐苦水。

男生看「Lookbook」自戴「有色眼鏡」？（Firza Pratama/Unsplash）

網民：「寧願佢睇A片」

文章同時引起網上的激烈討論，有網友認為男生喜歡看身材好的女生是天性，「其實真係無乜嘢，男人鍾意睇呢啲好正常」、「正常呀」，還有網友分析男生喜歡看這類影片的原因：「第一，有種若隱若現嘅感覺；第二，呢啲女YouTuber通常都幾靚女。」

大部分網友都表示男生觀看這類影片並無不妥，而問題在於男友會拿片中YouTuber身材與女友比較，批評女友有肚腩、腿粗等，言語之間造成傷害，行為過分，許多留言都認為：「睇冇問題，攞你同人比就有問題」，甚至有人留言：「我會寧願佢真係睇A片。」

將「Lookbook」當「AV」看只會偏離穿搭教學的本質。（Anthony Tran/Unsplash）

「Lookbook」影片變質：是欣賞穿搭還是更衣過程？

「Lookbook」熱潮不減反增，許多網紅或YouTuber都紛紛效仿拍攝類似影片，吸引觀眾的同時亦引起不少爭議。現在越來越多的「Lookbook」YouTuber為了吸引觀眾，以更為性感大膽的造型做噱頭達到吸睛效果，反而讓原本著重穿搭教學的影片，變成只著重於展現性感身材，讓人想入非非，本末倒置令「Lookbook」片變質甚至造成「歪風」。

不少觀看者自戴「有色眼鏡」觀看，欣賞的不再是衣著效果而是更衣過程或性感鏡頭，亦難怪有不少人對此類影片越來越反感，時尚本質如今變了質，感到惋惜之餘也值得深思。

許多YouTuber為了吸引觀眾故意穿著清涼又性感？（LoveHeo허다솜@YouTube））

▼▼▼【出格女YouTuber擁80萬粉絲 「Lookbook」裝束性感火辣引爭議？】▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

▼▼▼【同場加映：孫藝珍宋慧喬美白洗面法 牛奶肌秘訣公開 7位女神潔面美肌大法】▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼【5種溫和去除黑頭粉刺的方法==>同場加映：17歲少女擠黑頭慘變毀容 臉腫如氣球染怪病 必學5種去黑頭大法】▼▼▼