撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-22 18:00

現代女性為了減肥寧願忍受飢餓的痛苦，只為追求纖細瘦削的身材，對於尤其注重外表的韓國社會來說更甚 !韓國女生無所不用其極來控制自己體重，而女團成員更是要忍受嚴苛的身材管理規定，只為瘦成「紙片人」？

對於十分注重外表的韓國社會來說，身材管理一直是熱門話題。（lalalalisa_m@IG）

韓國女生理想體重標準大公開！

韓國女生尤為注重自己的外表，許多韓國女團、KOL、YouTuber不但外表美艷亮麗，身材亦維持纖細及玲瓏有致的曲線，完美體態令人羨慕，背後亦暗藏「血淚汗」，究竟對於韓國女生來說理想體重標準是什麼？

韓國女生追求的理想體重標準是什麼？（babebani@IG）

▼▼▼【韓國女生理想體重標準公開】▼▼▼

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韓國女團身材管理要求超苛刻

對於韓國女團成員來說，她們管理身材的要求比普通人更為嚴苛！女明星、藝人的身材最容易引起大眾熱話，而「上鏡肥10磅」更是無可避免的魔咒，某個部位稍稍長肉都會被眼尖的觀衆發現，因此身材管理變得十分重要。許多經紀公司對藝人身材都有嚴格管理，光鮮亮麗的女團背後心酸卻鮮為人知！

韓國女團成員個個身材都十分纖細，一身材走樣就會成為網民攻擊的目標。（blackpinkofficial@IG）

韓國YouTube頻道「AYO 에이요」邀請前女團練習生大爆藝人出道的辛酸史，出道前練習生首先被要求的就是減肥及控制體重，在熒幕上身材體態看起來完美的女團成員們，背後付出的「血淚」也更多，所承受的減肥壓力讓旁人難以想象！

前女團練習生大爆韓國經紀公司要求控制體重的嚴苛要求。（AYO 에이요@YouTube）

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