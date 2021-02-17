性愛︱完事後男友態度即變冷淡？ 4舉動讓男生欲罷不能感情升溫

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-17 22:00

性愛教室︱不少女生總會抱怨男友把自己追到手後隨即「變臉」，以往溫柔體貼的模樣不復存在，因此有些女生最享受愛情中的曖昧時期，覺得男生「得到後就不懂珍惜」。身邊總有些女生在床事上也有同一感受，在床上男友總是花盡心思討自己歡心，說盡甜言蜜語，百般溫柔撫摸。完事後卻仿佛換了個人，瞬間開啟「聖人模式」，變得冷淡難接近，上一秒的柔情蜜意如一場夢。

不少女生抱怨男友在完事後隨即變臉。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

性愛前戲宛如一頓飯中「主菜」般重要，「後戲」則如甜品，容易被忽略卻有助增加情趣。有些人覺得女生才需要做愛過後的甜言蜜語或擁抱，其實「後戲」對男生而言同樣重要，激情過後可延續親密感，讓彼此之間感情升溫。

台灣YouTuber「1G老濕」常常在頻道影片分享性愛話題，更不時進行網上問卷調查找出男女對性愛的看法。她曾在Facebook的交流社團中進行一項「男生完事後最想女伴做的事」的調查，收到超過500名男性回應，她在影片中概括以下4招男生喜歡的「後戲」，讓他們欲罷不能，不會轉身不理你。

▼▼▼性愛後親吻擁抱男生同樣受落？點擊看調查結果指出男生希望女友在完事後做的4個舉動▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】研究指性愛後_分鐘對女性十分重要？點擊看研究結果了解「後戲」的重要性▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼「射在身上」不准女生清洗？更要對方穿「精液內褲」外出？點擊看「1G老濕」分享難以接受的性癖好例子▼▼▼