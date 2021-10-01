豐胸｜男生只愛大胸？女生豐胸多為取悅伴侶　婚後更愛這種尺寸？

豐胸｜有人說減肥是女人的終身事業，的確大部份女生都注重自己的體態，體重磅上的數字讓人在意，胸部「Cup數」也如是。女生花盡心思追求豐滿胸部，有些是為自我滿足，也有不少是為了取悅另一半。而AV女主角通常以「巨乳」作招徠，女生可能被潛移默化「大胸才是美」的觀念，因此覺得大胸部對男生而言才有吸引力。



男生都對胸部大的女生情有獨鍾?（《低俗喜劇》劇照）

男生就愛大胸部？8成豐胸按摩客人為取悅伴侶

台灣護理學博士許藍方在YouTube頻道「可樂研究所」上傳影片，解構「男生就愛大胸部」這個性愛迷思。她請來台灣美胸美容中心的負責人左左作嘉賓，她坦言中心參加豐胸按摩美容療程的客人，大約八成是為了取悅另一半。

不少人都覺得男性偏愛大胸部，事實又是否如此？（《玩轉全家福》劇照）

因伴侶一句話 女生因平胸自卑？

嘉賓左左分享，有女生向她直言「老公說我這個（身材）沒救了，如果你們幫不了我，我就要去豐胸（整形）」、又有女生指男友笑自己胸部小並且有外遇，所以心想「變大一點他會不會比較喜歡我」。因此她覺得男生會很在意胸部，由此影響到女生會因為自己的「平胸」身材而自卑。

▼▼▼許藍方指出3大男生對女生胸部「癡迷」的原因，心理學博士Robert Martin在《Psychology Today》引述研究指男生婚後更愛大胸部？點擊看專家解構「男生愛大胸部」的迷思▼▼▼

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參考資料：《Psychology Today》

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