璀璨帝國｜洩露性生活激怒男友　性治療師：避免談及另一半私密處

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璀璨帝國︱Netflix亞裔富豪名媛真人騷《璀璨帝國》引起網民熱烈討論，台灣貴婦Christine Chiu與日俄混血名媛Anna Shay爭豔鬥麗的情節成為節目一大焦點，中國女強人Kelly Mi Li與明星男友Andrew Gray的情愛糾紛也是節目另一主線。兩人時而愛得癡纏，時而吵得臉紅耳赤，是不少情侶的真實寫照。

Kelly與男友Andrew常常為小事爭執，對方更因此對她怒吼，她直言覺得男友將小事放大，情緒過於激動讓自己很困擾及難以忍受。節目中後期兩人更一齊約談婚姻及家庭治療師，試圖修補關係。另一方面韓裔模特兒Kevin Kreider積極追求Kelly，多次在鏡頭面前表示Andrew並不適合Kelly，因此不少觀眾對Andrew留下負面印象。

▼▼▼Kelly與朋友抱怨男友性事不足惹怒Andrew？點擊看Kelly與Andrew如何為小事爭執及現況▼▼▼

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性事應否與好友分享?

與另一半的性生活，不時成為「Girl’s talk」的話題，對性事疑惑卻不知如何解決，只好找朋友「求救」，但說得太多又怕對伴侶有欠尊重。性治療師Vanessa Marin在外國網站《Lifehacker》中解構應否與好友分享自己與伴侶的性生活。

▼▼▼性愛中哪些細節可公開，哪些事只適合成為與伴侶間的秘密？點擊看與好友分享性事時的小貼士▼▼▼

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參考資料：《Lifehacker》、《Entertainment Tonight》

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