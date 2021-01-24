性冷感︳覺得做愛比玩樂還累？性治療師：檢測符合這5項或性冷感

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-25 18:27

台灣藝人雞排妹（鄭家純）一向言論大膽，近年更在YouTube開設「深夜保健室」頻道，談論性愛話題。日前，她請來台灣YouTuber艾瑞絲及性治療師童嵩珍討論性冷感。雞排妹在影片中綜合針對華人世界的調查，性冷感的男性有16%，而女性則由35%，換言之，每10個女性中大概就會有3個有性冷感。

雞排妹表示性冷感的人數比她想像中多。（節目截圖）

「性冷感」一詞對不少人而言並不陌生，但大部份人都不明白箇中定義。性治療師童嵩珍表示性冷感分為原發性及續發性兩種，原發性性冷感是第二性徵（女性乳房發育、月經來潮；男性有喉核）出現後，至今完全沒有性慾；而續發性性冷感則是後天才產生的性慾底下，多數與關係障礙相關。

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「深夜保健室」艾瑞絲指童年被親戚侵犯成性冷感

說起性冷感，不少人都會想起蔡卓妍（Sa）過去演出的《非分熟女》，結婚4年仍是處女，現實中卻沒有太多如此「極端」的例子。艾瑞絲外表甜美，過去曾有6任男朋友，但她卻在影片中坦言自己有性冷感。

到底造成性冷感的因素是甚麼？（《非分熟女》劇照）

艾瑞絲坦言自己未到對性愛抗拒，也覺得高潮時舒服，卻也「性趣」不大。在有男朋友的情況下，她的性生活頻率是一個月一次，而且也從不會自慰。不過她直言過去大多男友都能配合自己，只有一任男友會不斷為了性事與她吵架。兩人關係因此惡化，爭吵愈多，她的性慾就更加低落。艾瑞絲分享在小學時期曾被親戚「不正常對待」，自此成為她的「心魔」，沒有與伴侶親熱的慾望，同場的童老師建議艾瑞絲應尋求專業人士的意見，才有辦法解決。

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性治療師：靠藥物可改善性冷感？

心理因素引起的性冷感，大多都會透過性治療師的輔導解決，但不少人為了滿足另一半，也可能會選擇「捷徑」，服用藥物解決。童老師坦言不少醫生都會使用男性荷爾蒙改善性冷感，她過去工作時曾遇過一個性慾低的女性聽從醫生建議打男性激素針，對方坦言效果明顯，「回到家中拖地拖到一半，也要去自慰」。然而，這個方法也有「副作用」，童老師分享那個女性打第二針後，竟然開始長出鬍鬚。因此童老師說「多毛」等於性慾強這個長久以來的「都市傳說」其實某程度上是正確。

性治療師指雄性激素雖有助增加性慾，卻有副作用。（節目截圖）

服用藥物雖然很快見效，但始終還是治標不治本。性慾低的根本大多都是與伴侶關係出現問題，童老師坦言「人的性慾在大腦」，只是單純追求「濕」跟「硬」，其實也無法滿足女生的性慾望及被愛的慾望。她直言大部份女生都希望「性和愛可以結合」，快樂的性生活，大多都是建基在彼此相愛的關係上。

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