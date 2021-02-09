李施嬅訂婚｜與鄧健泓拖拉5年因執着　學懂放下：與前度還是朋友

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-09 19:03

李施嬅訂婚｜正在加拿大拍攝劇集的李施嬅日前在Instagram上傳戴鑽石戒指的照片，宣布與圈外男友已求婚，李施嬅回應傳媒時指與未婚夫認識數年，兩人一起的時光很開心，婚禮日子未定，預計將會於疫情過後舉行。即將踏入40歲的李施嬅在愛情路上兜兜轉轉，現在終於遇上真愛，成為「胡說八道會」中的第3名人妻，她的好姊妹紛紛送上祝福。

李施嬅訂婚︱李施嬅IG公佈即將成為幸福人妻。（IG@selenaleelalee）

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李施嬅曾好喜歡談戀愛 明知無結果也在一起

自小在加拿大長大的李施嬅2003年回港參選港姐之後入行，2005年因拍攝劇集《老婆大人》與鄧健泓結緣，拍拖5年後分手。李施嬅2019年曾接受商台節目《1圈圈 星光背後》訪問，大方談及自己的愛情觀。她直言以往自己好喜歡談戀愛，「當時一個人在港工作，覺得有愛情就有安全感。」

李施嬅以往戀愛大過天。（IG@selenaleelalee）

曾經戀愛大過天之餘，李施嬅對感情也十分執着，與鄧健泓的5年情就是例子，「我好難先可以放棄一段感情，即使身邊朋友都勸說那段關係沒結果，我們當時已經同居，所以我不想分開。後來到加拿大讀書，因為這個機會才終於放手。」

李施嬅情路屢屢受挫，她受訪時坦言過去戀情大多都是自己提分手，有一次被對方提出分手，才發現自己有很多問題，「曾經我要求另一半要完美，現在回看其實是錯，我覺得自己不懂得表達感恩，而性格上又過於執着。」反思過後，李施嬅才終於「明白很多事要放開才可以得到」。

李施嬅30歲後專注事業：女人有事業才有多點選擇

李施嬅後來終於不再強求，對愛情保持隨緣態度，30歲後將重心放回自己的生活及工作，她直言「女人要有自己事業，愛情上才會有多點選擇。」由執着到放下，李施嬅反而在愛情路上有意外收穫，「現在自己比以前獨立，遇到的男性也與以前不一樣。」

李施嬅對愛情不再強求，反而收穫美滿愛情。（IG@selenaleelalee）

而她看待伴侶的眼光也變得不一樣，有更多體諒和遷就，不再要求另一半太多，而且懂得感恩，她接受商台節目《1圈圈 星光背後》訪問直言自己事業心重，要找到接受自己幕前工作的伴侶不易，「找到對的人已經很感恩，不能再要求伴侶要6尺高，樣貌似杜拉格斯，不能再那麼多要求，找到一個人可以『頂得我順』已好難。」

李施嬅終於碰上對的人，除了因為成為了「Better Me」，更因為懂得「放下」。以往她覺得每段愛情都很苦，覺得「點解個個男人都喺咁？」。但唯有放下前塵往事，才能Move On到新的關係，她曾說過「不開心的事我會忘記，所以我和每一個前度都可以做回朋友。」

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