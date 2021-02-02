太平紋身店│陸駿光易哭前度嫌懦弱 歷生死一刻求婚：想照顧她

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-02 18:00

太平紋身店．陸駿光愛情︱由周秀娜、黃德斌、姜濤主演的ViuTv劇集《太平紋身店》播出前讓人期待，但開播後評價卻好壞參半，不過當中以黑道「清道夫Cleaner」WiFi（陸駿光飾）為主線的故事，陸駿光的演出得到不少觀眾大讚，更有網民提議劇集可開拍「外傳」，讓陸駿光擔正。

入行近20年的陸駿光，有9年都是在無綫飾演閒角，後來轉投香港電視才漸漸廣為觀眾認識，可惜最後開台不成，近年多拍攝港台劇集及電影。演藝路浮沉不穩，多次想過轉行卻依然堅持，全因背後有太太支持及體諒他才沒有放棄追夢。

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陸駿光愛哭被前度嫌棄 想孤獨一世卻遇上太太

陸駿光2015年與圈外女友Sherraina結婚，組成兩人一狗的幸福之家，幸福滿溢的陸駿光，遇上太太前經歷過數段感情，最後都無疾而終，更讓他有過「從此孤身一人」的念頭。熒幕上的陸駿光常飾演「陽剛味」重的角色，私底下的他卻有作為演員的細膩情感，看電影電視、看新聞時有感觸便會哭，更曾被前度嫌他懦弱。

「我每次哭，以前的女友都會覺得我很懦弱，因此我不敢表達自己的情緒。」只有在現任太太前，他才毫無保留地表達自己。哭不等於懦弱，陸駿光其實是個「有膊頭的人」，他受訪時坦言曾經與其中一任女友分手，那時分手因為事業上無成就，沒法給予對方承諾。情路上受過挫折也傷過人，陸駿光曾被逼在事業和愛情之間作出選擇，讓他對愛情信心盡失。

陸駿光2015年與圈外女友Sherraina結婚。（IG@dirtluk）

遇到太太的那年，陸駿光剛過檔香港電視，收入大增，不算多卻至少能「養活」自己。陸駿光經朋友介紹認識太太，或許是Timing驅使，他第一次見面就主動拖她的手，之後順其自然走在一起。陸駿光指太太容易滿足，從不追求物質享受，他在太太身上感受到最純粹的愛情。

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性格火爆內疚傷過太太 願收斂脾氣「熄火」

面對事業起跌不定，陸駿光也鑽過牛角尖，太太的樂天仿佛成為他情緒的出口。他加入港視後以為事業終於穩定下來，最後港視不獲發牌，約滿港視後他經歷過迷茫期。曾試過半年無工開的他，多次與太太發生爭執，太太卻總是安慰他「追夢就是要有犧牲，最多我們生活再簡單點」。

陸駿光得太太支持才能繼續追夢。（IG@dirtluk）

有次對太太發脾氣，一怒之下自己離家出走。太太卻在凌晨拖着狗落街找他，看到太太事事包容，他自此決定收斂脾氣，他受訪時曾說過「我性格有時會較火爆，太太就好似雪種，一噴就熄火。」

陸駿光憑港台劇集《星星的孩子︰魚蛋》奪得2020年紐約電視電影節男主角銅獎，演技總算獲得肯定，對的時間遇上對的人，才能成就今天的「陸駿光」。

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